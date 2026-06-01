Ярмоленко відреагував на повернення у збірну України

У Вроцлаві 30 травня відбувся товариський матч між збірними України та Польщі. Поєдинок запам'ятався не лише перемогою України з рахунком 0:2, а й поверненням Андрія Ярмоленка до команди після паузи.

Досвідчений вінгер одразу вивів команду в ролі капітана, відзначився забитим м'ячем та здобув визнання вболівальників як "Лев матчу". Своїми враженнями від гри футболіст поділився у коментарі для пресслужби УАФ.

Що сказав Ярмоленко після матчу з Польщею?

Футболіст подякував уболівальникам за визнання.

Просто вау. Дуже радий повернутися в збірну. Дякую вболівальникам,

– сказав гравець.

Він також зазначив, що частину заслуги слід віддати головному тренеру або Віктору Циганкову, який зробив два асисти.

Але я розумію, що це аванс від уболівальників, тому дуже дякую їм,

– додав він.

Повернення до національної команди після більш ніж річної паузи і гол у матчі, за словами Ярмоленка, не викликають ейфорії, а радше підкреслюють важливість постійної роботи.

Це показує всім, що завжди треба працювати, скільки б років тобі не було, і тоді все можливо. Я вдячний головному тренеру за виклик і сподіваюсь, що його не підвів,

– поділився Ярмоленко.

Про гол, забитий після 15 передач, Ярмоленко зазначив: "Були шматочки, від яких головний тренер, напевне, залишиться задоволеним. Були моменти, в яких, напевне, ми мали зіграти краще. Але це нормально, це лише перша гра. Ми зібралися тільки три дні тому".

Чому Ярмоленка не викликали у збірну?

Колишній наставник збірної України Сергій Ребров пояснював невиклик Ярмоленка високою конкуренцією на правому фланзі атаки та недостатньо переконливою, на його думку, ігровою формою футболіста.

Водночас у медіа поширювалися припущення, що Ярмоленка свідомо не залучають до складу збірної, аби він не перевершив бомбардирське досягнення чинного президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. На той момент в активі Ярмоленка було 46 голів (зараз вже 47) за національну команду, тоді як рекорд Шевченка становив 48 м'ячів. Однак представники збірної неодноразово відкидали такі версії, називаючи їх безпідставними.

Ситуація змінилася після призначення на початку травня 2026 року нового головного тренера – італійського спеціаліста Андреа Мальдери. Уже після свого приходу він ухвалив рішення повернути Ярмоленка до складу національної збірної України.

Як пройшов матч проти Польщі?