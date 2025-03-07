Ребров повертає досвідченого лідера Динамо у збірну України

Вже 20 березня до гри повертається національна збірна України з футболу. На команду Сергія Реброва чекають два матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

Вже днями Сергій Ребров оголосить заявку на обидва матчі Ліги націй. Перед офіційним оголошенням з'являється чимало інсайдів щодо футболістів, яких можуть викликати на березневі поєдинки тренерський штаб збірної України з футболу.

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Досвід повертається у збірну

За інформацією Ігоря Бурбаса, у розташування збірної України повернеться досвідчений лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко, пише 24 Канал.

До слова. У поточному сезоні-2024/2025 Ярмоленко взяв участь у 21 матчі, у яких відзначився 7 голами.

Також Бурбас додав, що поки що у списках Реброва відсутній Олександр Зубков, який нещодавно перебрався із донецького Шахтаря до турецького Трабзонспора. Не виключено, що це зв'язано із ушкодження Зубкова, який вже повернувся до загальної групи турецького клубу. Тому Олександр ще може опинитись в офіційному списку Реброва на Бельгію.

Тому наразі у списку Реброва два праві вінгери – Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков із іспанської Жирони.

Нагадаємо, що у першому поєдинку 20 березня Україна буде номінальним господарем зустрічі, а матч-відповідь відбудеться 23 березня у бельгійському місті Генк на стадіоні "Cegeka Arena". Обидва поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.