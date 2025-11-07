Ярмоленко потрапив до топ-5 бомбардирів українських клубів в єврокубках

Київське Динамо у матчі 3-го туру Ліги конференцій розтрощило боснійський Зрінськи з рахунком 6:0. Автором одного з голів у ворота суперників став Андрій Ярмоленко.

Андрій Ярмоленко розпочав гру проти Зрінськи на лаві запасних. На 68-й хвилині 36-річний футболіст з'явився на полі, а через 10 хвилин відзначився голом, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

Скільки голів забив Ярмоленко в єврокубках?

М'яч забитий у ворота чемпіона Боснії і Герцеговини став для Ярмоленка 24-м голом за Динамо в єврокубкових турнірах. За цим показником Андрій вийшов на п'яту сходинку рейтингу найкращих бомбардирів українських клубів за всю історію виступів в єврокубках. Вінгер Динамо забив 9 голів у Лізі чемпіонів, 14 – у Лізі Європи та 1 у Лізі конференцій.

Очолює список бомбардирів ексфорвард Шахтаря Луїс Адріану – 32 голи. Наступні місця належать нападникам Динамо: Сергію Реброву, Олегу Блохіну та Андрію Шевченку.

Топ-10 найкращих бомбардирів українських клубів у єврокубках

№ Гравець Всього ЛЧ ЛЄ ЛК КК СК 1. Луїс Адріано, Шахтар 32 21 11 - - - 2. Сергій Ребров, Динамо 31 31 - - - - 3. Олег Блохін, Динамо 26 11 2 - 10 3 4. Андрій Шевченко, Динамо 25 22 3 - - - 5. Андрій Ярмоленко, Динамо 24 9 14 1 - - 6. Жуніор Мораєс, Динамо, Шахтар, Металург Д 23 7 16 - - - Максим Шацьких, Динамо 23 23 - - - - 8. Олег Гусєв, Динамо 22 9 13 - - - 9. Тайсон, Металіст, Шахтар 18 4 14 - - - 10. Жадсон, Шахтар 17 10 7 - - -

До слова. Згідно з даними Transfermarkt, Андрій Ярмоленко забив за київське Динамо 160 голів у всіх турнірах, зігравши 409 поєдинків. У загальному клубному рейтингу бомбардирів він посідає третє місце за Олегом Блохіним (265 голів) та Сергієм Ребровим (163 голи).

