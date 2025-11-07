Укр Рус
7 листопада, 22:57
6

Ярмоленко потрапив до топ-5 бомбардирів українських клубів в єврокубках

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Андрій Ярмоленко забив 24-й гол за Динамо в єврокубках, ставши п'ятим у рейтингу бомбардирів українських клубів.
  • Динамо зіграє наступний матч Ліги конференцій проти кіпрської Омонії 27 листопада.

Київське Динамо у матчі 3-го туру Ліги конференцій розтрощило боснійський Зрінськи з рахунком 6:0. Автором одного з голів у ворота суперників став Андрій Ярмоленко.

Андрій Ярмоленко розпочав гру проти Зрінськи на лаві запасних. На 68-й хвилині 36-річний футболіст з'явився на полі, а через 10 хвилин відзначився голом, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

Скільки голів забив Ярмоленко в єврокубках?

М'яч забитий у ворота чемпіона Боснії і Герцеговини став для Ярмоленка 24-м голом за Динамо в єврокубкових турнірах. За цим показником Андрій вийшов на п'яту сходинку рейтингу найкращих бомбардирів українських клубів за всю історію виступів в єврокубках. Вінгер Динамо забив 9 голів у Лізі чемпіонів, 14 – у Лізі Європи та 1 у Лізі конференцій.

Очолює список бомбардирів ексфорвард Шахтаря Луїс Адріану – 32 голи. Наступні місця належать нападникам Динамо: Сергію Реброву, Олегу Блохіну та Андрію Шевченку.

Топ-10 найкращих бомбардирів українських клубів у єврокубках

Гравець

Всього

ЛЧ

ЛЄ

ЛК

КК

СК

1.

 Луїс Адріано, Шахтар

32

21

11

-

-

-

2.

 Сергій Ребров, Динамо

31

31

-

-

-

-

3.

 Олег Блохін, Динамо

26

11

2

-

10

3

4.

 Андрій Шевченко, Динамо

25

22

3

-

-

-

5.

 Андрій Ярмоленко, Динамо

24

9

14

1

-

-

6.

 Жуніор Мораєс, Динамо, Шахтар, Металург Д

23

7

16

-

-

-

 

 Максим Шацьких, Динамо

23

23

-

-

-

-

8.

 Олег Гусєв, Динамо

22

9

13

-

-

-

9.

 Тайсон, Металіст, Шахтар

18

4

14

-

-

-

10.

 Жадсон, Шахтар

17

10

7

-

-

-

До слова. Згідно з даними Transfermarkt, Андрій Ярмоленко забив за київське Динамо 160 голів у всіх турнірах, зігравши 409 поєдинків. У загальному клубному рейтингу бомбардирів він посідає третє місце за Олегом Блохіним (265 голів) та Сергієм Ребровим (163 голи).

Коли наступний матч Динамо у єврокубках?

  • Нагадаємо, що Динамо продовжує виступ в основному раунді Ліги конференцій. Матч 4-го туру кияни зіграють на виїзді проти кіпрської Омонії. Поєдинок відбудеться 27 листопада.
  • Після трьох зіграних матчів "біло-сині" займають 24 місце, маючи в активі три очка. У перших двох поєдинках підопічні Олександра Шовковського поступилися англійському Крістал Пелес (0:2) та турецькому Самсунспору (0:3).
  • Також повідомлялося, що суперника Динамо по Лізі конференцій італійську Фіорентину очолив Паоло Ванолі, якій раніше працював у Росії.