Ярмоленко потрапив до топ-5 бомбардирів українських клубів в єврокубках
- Андрій Ярмоленко забив 24-й гол за Динамо в єврокубках, ставши п'ятим у рейтингу бомбардирів українських клубів.
- Динамо зіграє наступний матч Ліги конференцій проти кіпрської Омонії 27 листопада.
Київське Динамо у матчі 3-го туру Ліги конференцій розтрощило боснійський Зрінськи з рахунком 6:0. Автором одного з голів у ворота суперників став Андрій Ярмоленко.
Андрій Ярмоленко розпочав гру проти Зрінськи на лаві запасних. На 68-й хвилині 36-річний футболіст з'явився на полі, а через 10 хвилин відзначився голом, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.
До теми Динамо у феєричному матчі з шістьма голами розгромило Зрінськи у Лізі конференцій
Скільки голів забив Ярмоленко в єврокубках?
М'яч забитий у ворота чемпіона Боснії і Герцеговини став для Ярмоленка 24-м голом за Динамо в єврокубкових турнірах. За цим показником Андрій вийшов на п'яту сходинку рейтингу найкращих бомбардирів українських клубів за всю історію виступів в єврокубках. Вінгер Динамо забив 9 голів у Лізі чемпіонів, 14 – у Лізі Європи та 1 у Лізі конференцій.
Очолює список бомбардирів ексфорвард Шахтаря Луїс Адріану – 32 голи. Наступні місця належать нападникам Динамо: Сергію Реброву, Олегу Блохіну та Андрію Шевченку.
Топ-10 найкращих бомбардирів українських клубів у єврокубках
|
№
|
Гравець
|
Всього
|
ЛЧ
|
ЛЄ
|
ЛК
|
КК
|
СК
|
1.
|Луїс Адріано, Шахтар
|
32
|
21
|
11
|
-
|
-
|
-
|
2.
|Сергій Ребров, Динамо
|
31
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|Олег Блохін, Динамо
|
26
|
11
|
2
|
-
|
10
|
3
|
4.
|Андрій Шевченко, Динамо
|
25
|
22
|
3
|
-
|
-
|
-
|
5.
|Андрій Ярмоленко, Динамо
|
24
|
9
|
14
|
1
|
-
|
-
|
6.
|Жуніор Мораєс, Динамо, Шахтар, Металург Д
|
23
|
7
|
16
|
-
|
-
|
-
|
|Максим Шацьких, Динамо
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|Олег Гусєв, Динамо
|
22
|
9
|
13
|
-
|
-
|
-
|
9.
|Тайсон, Металіст, Шахтар
|
18
|
4
|
14
|
-
|
-
|
-
|
10.
|Жадсон, Шахтар
|
17
|
10
|
7
|
-
|
-
|
-
До слова. Згідно з даними Transfermarkt, Андрій Ярмоленко забив за київське Динамо 160 голів у всіх турнірах, зігравши 409 поєдинків. У загальному клубному рейтингу бомбардирів він посідає третє місце за Олегом Блохіним (265 голів) та Сергієм Ребровим (163 голи).
Коли наступний матч Динамо у єврокубках?
- Нагадаємо, що Динамо продовжує виступ в основному раунді Ліги конференцій. Матч 4-го туру кияни зіграють на виїзді проти кіпрської Омонії. Поєдинок відбудеться 27 листопада.
- Після трьох зіграних матчів "біло-сині" займають 24 місце, маючи в активі три очка. У перших двох поєдинках підопічні Олександра Шовковського поступилися англійському Крістал Пелес (0:2) та турецькому Самсунспору (0:3).
- Також повідомлялося, що суперника Динамо по Лізі конференцій італійську Фіорентину очолив Паоло Ванолі, якій раніше працював у Росії.