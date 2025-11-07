Укр Рус
Sport News 24 Футбол Ярмоленко попал в топ-5 бомбардиров украинских клубов в еврокубках
7 ноября, 22:57
6

Ярмоленко попал в топ-5 бомбардиров украинских клубов в еврокубках

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Андрей Ярмоленко забил 24-й гол за Динамо в еврокубках, став пятым в рейтинге бомбардиров украинских клубов.
  • Динамо сыграет следующий матч Лиги конференций против кипрской Омонии 27 ноября.

Киевское Динамо в матче 3-го тура Лиги конференций сокрушило боснийский Зрински со счетом 6:0. Автором одного из голов в ворота соперников стал Андрей Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко начал игру против Зрински на скамейке запасных. На 68-й минуте 36-летний футболист появился на поле, а через 10 минут отметился голом, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

К теме Динамо в феерическом матче с шестью голами разгромило Зрински в Лиге конференций

Сколько голов забил Ярмоленко в еврокубках?

Мяч забитый в ворота чемпиона Боснии и Герцеговины стал для Ярмоленко 24-м голом за Динамо в еврокубковых турнирах. По этому показателю Андрей вышел на пятую строчку рейтинга лучших бомбардиров украинских клубов за всю историю выступлений в еврокубках. Вингер Динамо забил 9 голов в Лиге чемпионов, 14 – в Лиге Европы и 1 в Лиге конференций.

Возглавляет список бомбардиров экс-форвард Шахтера Луис Адриану – 32 гола. Следующие места принадлежат нападающим Динамо: Сергею Реброву, Олегу Блохину и Андрею Шевченко.

Топ-10 лучших бомбардиров украинских клубов в еврокубках

Игрок

Всего

ЛЧ

ЛЕ

ЛК

КК

СК

1.

 Луис Адриано, Шахтер

32

21

11

-

-

-

2.

 Сергей Ребров, Динамо

31

31

-

-

-

-

3.

 Олег Блохин, Динамо

26

11

2

-

10

3

4.

 Андрей Шевченко, Динамо

25

22

3

-

-

-

5.

 Андрей Ярмоленко, Динамо

24

9

14

1

-

-

6.

 Жуниор Мораес, Динамо, Шахтер, Металлург Д

23

7

16

-

-

-

 

 Максим Шацких, Динамо

23

23

-

-

-

-

8.

 Олег Гусев, Динамо Динамо

22

9

13

-

-

-

9.

 Тайсон, Металлист, Шахтер

18

4

14

-

-

-

10.

 Жадсон, Шахтер

17

10

7

-

-

-

К слову. Согласно данным Transfermarkt, Андрей Ярмоленко забил за киевское Динамо 160 голов во всех турнирах, сыграв 409 поединков. В общем клубном рейтинге бомбардиров он занимает третье место за Олегом Блохиным (265 голов) и Сергеем Ребровым (163 гола).

Когда следующий матч Динамо в еврокубках?

  • Напомним, что Динамо продолжает выступление в основном раунде Лиги конференций. Матч 4-го тура киевляне сыграют на выезде против кипрской Омонии. Поединок состоится 27 ноября.
  • После трех сыгранных матчей "бело-синие" занимают 24 место, имея в активе три очка. В первых двух поединках подопечные Александра Шовковского уступили английскому Кристал Пэлес (0:2) и турецкому Самсунспору (0:3).
  • Также сообщалось, что соперника Динамо по Лиге конференций итальянскую Фиорентину возглавил Паоло Ваноли, которой ранее работал в России.