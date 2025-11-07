Ярмоленко попал в топ-5 бомбардиров украинских клубов в еврокубках

Киевское Динамо в матче 3-го тура Лиги конференций сокрушило боснийский Зрински со счетом 6:0. Автором одного из голов в ворота соперников стал Андрей Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко начал игру против Зрински на скамейке запасных. На 68-й минуте 36-летний футболист появился на поле, а через 10 минут отметился голом, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

К теме Динамо в феерическом матче с шестью голами разгромило Зрински в Лиге конференций

Сколько голов забил Ярмоленко в еврокубках?

Мяч забитый в ворота чемпиона Боснии и Герцеговины стал для Ярмоленко 24-м голом за Динамо в еврокубковых турнирах. По этому показателю Андрей вышел на пятую строчку рейтинга лучших бомбардиров украинских клубов за всю историю выступлений в еврокубках. Вингер Динамо забил 9 голов в Лиге чемпионов, 14 – в Лиге Европы и 1 в Лиге конференций.

Возглавляет список бомбардиров экс-форвард Шахтера Луис Адриану – 32 гола. Следующие места принадлежат нападающим Динамо: Сергею Реброву, Олегу Блохину и Андрею Шевченко.

Топ-10 лучших бомбардиров украинских клубов в еврокубках

№ Игрок Всего ЛЧ ЛЕ ЛК КК СК 1. Луис Адриано, Шахтер 32 21 11 - - - 2. Сергей Ребров, Динамо 31 31 - - - - 3. Олег Блохин, Динамо 26 11 2 - 10 3 4. Андрей Шевченко, Динамо 25 22 3 - - - 5. Андрей Ярмоленко, Динамо 24 9 14 1 - - 6. Жуниор Мораес, Динамо, Шахтер, Металлург Д 23 7 16 - - - Максим Шацких, Динамо 23 23 - - - - 8. Олег Гусев, Динамо Динамо 22 9 13 - - - 9. Тайсон, Металлист, Шахтер 18 4 14 - - - 10. Жадсон, Шахтер 17 10 7 - - -

К слову. Согласно данным Transfermarkt, Андрей Ярмоленко забил за киевское Динамо 160 голов во всех турнирах, сыграв 409 поединков. В общем клубном рейтинге бомбардиров он занимает третье место за Олегом Блохиным (265 голов) и Сергеем Ребровым (163 гола).

Когда следующий матч Динамо в еврокубках?