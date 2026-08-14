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Sport News 24 Футбол Ярмоленко бойкотував матч Динамо проти Карабаха: відома причина
14 серпня, 19:56
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Ярмоленко бойкотував матч Динамо проти Карабаха: відома причина

Олександр Щербатих

Один з лідерів київського Динамо Андрій Ярмоленко не з’явився у другому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Стало відомо чому.

Матч проти Карабаха Андрій Ярмоленко провів у готелі, а не на стадіоні у Баку. Про це повідомив журналіст сайту "Український футбол" Андрій Піскун. 

Яка причина демаршу від Ярмоленка 

Легендарний футболіст вирішив не підтримувати своїх партнерів по команді після новини про власну неучасть у матчі. 

Як мені стало відомо з джерел, наближених до Динамо, Андрій Миколайович прилетів разом із командою в Баку і був готовий грати. Але на установці він дізнався, що Ігор Костюк не планує його ставити у стартовий склад. Це Ярмоленку не сподобалося, і він вирішив залишитися в готелі, навіть не поїхавши на гру, 
– повідомив журналіст. 

Андрій Піскун додав, що наразі у київському колективі панує відверто погана атмосфера, а у головного тренера Ігоря Костюка напружені стосунки з віковими футболістами – Андрієм Ярмоленком та Віталієм Буяльським. 

Що далі для Динамо 

Динамо продовжить боротьбу у чемпіонаті України. У третьому турі команда Ігоря Костюка прийме ковалівський Колос. Старт матчу заплановано 16 серпня о 18.00 за київським часом. 

Зазначимо, що київську команду розкритикував колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич.

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