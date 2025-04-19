Ярмоленко забив розкішний гол у київському дербі та повторив рекорд Реброва: ефектне відео

У п'ятницю, 18 квітня, відбувся 25-й тур української Прем'єр-ліги-2024/2025. В одному з матчів Динамо на домашньому стадіоні приймало Оболонь.

Київське дербі завершилось перемогою "біло-синіх" з розгромним рахунком – 3:0. Одним з головних героїв гри став ветеран команди Андрій Ярмоленко, пише 24 канал.

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Що підкорилось Ярмоленку

Андрій Миколайович Ярмоленко відкрив рахунок на 39-й хвилині протистояння між Динамо та Оболонню. Лідер "біло-синіх" забив розкішний гол з-за меж карної зони суперника.

Гол Ярмоленка у ворота Оболоні: дивіться відео

Таким чином Ярмоленко відзначився 113-м голом за киян в українській Прем'єр-лізі. Лідер Динамо наздогнав Сергія Реброва, який наразі тренує збірну України, за кількістю забитих м'ячів у чемпіонаті країни за столичний клуб.

Андрій Ярмоленко розташувався на 4 позиції серед найкращих голеадорів УПЛ. Третє місце у Євгена Селезньова – 117 голів, на другій сходинці Сергій Ребров – 123 (10 за Шахтар) та лідирує Максим Шацьких – 124.