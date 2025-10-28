Гравця збірної Росії ледь не викрали посеред вулиці в Санкт-Петербурзі: треш-історія з "боліт"
- Невідомі намагались викрасти футболіста збірної Росії Андрія Мостового в Санкт-Петербурзі.
- Гравцю вдалося втекти за допомогою хокеїста Олександра Гракуна.
Російський футбол продовжує залишатися в міжнародній ізоляції. Причиною стала повномасштабна війна в Україні, через що ФІФА та УЄФА застосували до країни-агресорки санкції.
Тим часом в самій Росії футбол продовжується і новини звідти продовжують веселити цивілізований світ. Чергова дика ситуація сталась днями в Санкт-Петербурзі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Спортс.
Що сталось із російським футболістом?
Невідомі двоє людей намагались викрасти нападника Зеніта та місцевої збірної Андрія Мостового. Зловмисники перебували в масках та були озброєні.
Напад стався посеред вулиці біля автомобіля Мостового. Футболіста намагались силою посадити в чужу машину та викрасти з метою вимагання викупу.
Зрештою Андрію вдалось вирватися та втекти від злочинців. Допоміг йому в цьому і місцевий хокеїст Олександр Гракун, з яким він зустрівся перед нападом.
Напад на футболіста Андрія Мостового: дивитися відео
Мостовой одразу написав заяву в поліцію. Цікаво, що за два дні після цього зловмисники змогли викрасти члена Держдуми Росії Сергія Селенгея.
Проте злочинців вдалось затримати, коли ті вимагали викуп у курсантів ВМС. Загалом підозрюваними в організації викрадення є четверо чоловіків. Нагадаємо, що Мостовой має у своєму активі 20 матчів та три голи за збірну Росії.
Російський футбол під санкціями
- Клуби з Росії не допускають в єврокубки, а збірні дискваліфіковані з відборів на ЧС та Євро. Команда вимушена грати виключно товариські зустрічі.
- При цьому президент УЄФА Александер Чеферін часто виступає за повернення російських команд команди до змагань. У 2024 році організація офіційно допустила дитячі команди з Росії до міжнародних турнірів.
- Проте за кілька днів УЄФА скасував рішення, оскільки більшість асоціацій відмовились грати з росіянами. Ба більше, з 2022 року організація виплатила більше 10 мільйонів євро російським клубам під виглядом платежів солідарності. Ця інформація стала відкритою завдяки The Guardian.
- Черговим зашкваром від УЄФА стало вшанування пам'яті російського ексфутболіста Олексія Бугаєва, який загинув на війні проти України.