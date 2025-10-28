Гравця збірної Росії ледь не викрали посеред вулиці в Санкт-Петербурзі: треш-історія з "боліт"

Російський футбол продовжує залишатися в міжнародній ізоляції. Причиною стала повномасштабна війна в Україні, через що ФІФА та УЄФА застосували до країни-агресорки санкції.

Тим часом в самій Росії футбол продовжується і новини звідти продовжують веселити цивілізований світ. Чергова дика ситуація сталась днями в Санкт-Петербурзі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Спортс.

Що сталось із російським футболістом?

Невідомі двоє людей намагались викрасти нападника Зеніта та місцевої збірної Андрія Мостового. Зловмисники перебували в масках та були озброєні.

Напад стався посеред вулиці біля автомобіля Мостового. Футболіста намагались силою посадити в чужу машину та викрасти з метою вимагання викупу.

Зрештою Андрію вдалось вирватися та втекти від злочинців. Допоміг йому в цьому і місцевий хокеїст Олександр Гракун, з яким він зустрівся перед нападом.

Напад на футболіста Андрія Мостового: дивитися відео

Мостовой одразу написав заяву в поліцію. Цікаво, що за два дні після цього зловмисники змогли викрасти члена Держдуми Росії Сергія Селенгея.

Проте злочинців вдалось затримати, коли ті вимагали викуп у курсантів ВМС. Загалом підозрюваними в організації викрадення є четверо чоловіків. Нагадаємо, що Мостовой має у своєму активі 20 матчів та три голи за збірну Росії.

