Игрока сборной России едва не похитили посреди улицы в Санкт-Петербурге: трэш-история с "болот"

Российский футбол продолжает оставаться в международной изоляции. Причиной стала полномасштабная война в Украине, из-за чего ФИФА и УЕФА применили к стране-агрессору санкции.

Тем временем в самой России футбол продолжается и новости оттуда продолжают веселить цивилизованный мир. Очередная дикая ситуация произошла на днях в Санкт-Петербурге, сообщает 24 Канал со ссылкой на Спортс.

Что случилось с российским футболистом?

Неизвестные два человека пытались похитить нападающего Зенита и местной сборной Андрея Мостового. Злоумышленники находились в масках и были вооружены.

Нападение произошло посреди улицы возле автомобиля Мостового. Футболиста пытались силой посадить в чужую машину и похитить с целью вымогательства выкупа.

В конце концов Андрею удалось вырваться и убежать от преступников. Помог ему в этом и местный хоккеист Александр Гракун, с которым он встретился перед нападением.

Нападение на футболиста Андрея Мостового: смотреть видео

Мостовой сразу написал заявление в полицию. Интересно, что через два дня после этого злоумышленники смогли похитить члена Госдумы России Сергея Селенгея.

Однако преступников удалось задержать, когда те требовали выкуп у курсантов ВМС. Всего подозреваемыми в организации похищения являются четверо мужчин. Напомним, что Мостовой имеет в своем активе 20 матчей и три гола за сборную России.

Российский футбол под санкциями