Тем временем в самой России футбол продолжается и новости оттуда продолжают веселить цивилизованный мир. Очередная дикая ситуация произошла на днях в Санкт-Петербурге, сообщает 24 Канал со ссылкой на Спортс.
Что случилось с российским футболистом?
Неизвестные два человека пытались похитить нападающего Зенита и местной сборной Андрея Мостового. Злоумышленники находились в масках и были вооружены.
Нападение произошло посреди улицы возле автомобиля Мостового. Футболиста пытались силой посадить в чужую машину и похитить с целью вымогательства выкупа.
В конце концов Андрею удалось вырваться и убежать от преступников. Помог ему в этом и местный хоккеист Александр Гракун, с которым он встретился перед нападением.
Нападение на футболиста Андрея Мостового: смотреть видео
Мостовой сразу написал заявление в полицию. Интересно, что через два дня после этого злоумышленники смогли похитить члена Госдумы России Сергея Селенгея.
Однако преступников удалось задержать, когда те требовали выкуп у курсантов ВМС. Всего подозреваемыми в организации похищения являются четверо мужчин. Напомним, что Мостовой имеет в своем активе 20 матчей и три гола за сборную России.
Российский футбол под санкциями
- Клубы из России не допускают в еврокубки, а сборные дисквалифицированы из отборов на ЧМ и Евро. Команда вынуждена играть исключительно товарищеские встречи.
- При этом президент УЕФА Александер Чеферин часто выступает за возвращение российских команд команды к соревнованиям. В 2024 году организация официально допустила детские команды из России к международным турнирам.
- Однако через несколько дней УЕФА отменил решение, поскольку большинство ассоциаций отказались играть с россиянами. Более того, с 2022 года организация выплатила более 10 миллионов евро российским клубам под видом платежей солидарности. Эта информация стала открытой благодаря The Guardian.
- Очередным зашкваром от УЕФА стало чествование памяти российского экс-футболиста Алексея Бугаева, который погиб на войне против Украины.