В очікуванні на українське дербі: Калініна знищила суперницю на турнірі у Франції

Ангеліна Калініна стартувала на турнірі WTA 250 у французькому Руані. Українка розбила японську тенісистку Нао Хібіно за підсумками двох сетів.

Ангеліна Калініна – Нао Хібіно 2:0 (6:0, 6:4)

Ангеліна Калініна вдруге у за свою кар'єру зустрічалась з Нао Хібіно. Українська тенісистка зрівняла рахунок в очних зустрічах з японкою, інформує 24 канал.

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Як Калініна обіграла Хібіно

Матч між Ангеліною Калініною та Нао Хібіно тривав 1 годину 17 хвилин. Українка перемогла представницю Японію у двох сетах.

Перший партія видалась легкою для української тенісистки. Калініна в суху розбила Нао Хібіно з рахунком 6:0. У другому сеті японка склала конкуренцію, проте Ангеліна виявилась сильнішою за суперницю.

Статистика матчу. Ангеліна Калініна не зробила жодного ейсу, але припустилась двох подвійних помилок. Натомість Нао Хібіно змогла двічі подати навиліт та одного разу помилилась під час подачі.

У наступному раунді WTA 250 Ангеліна Калініна зіграє проти переможниці пари Еліна Світоліна – Жиль Тайхманн. Українська тенісистка дізнається ім'я суперниці 16 квітня.