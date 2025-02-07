Калініна не змогла пробитися у півфінал турніру в Румунії, поступившись у матчі-трилері

У п'ятницю, 7 лютого, відбуваються чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 250 у місті Клуж-Напока. Відкрив програму ігрового дня поєдинок Ангеліни Калініної проти "нейтральної" Алєксандри Сосновіч.

Ангеліна Калініна – Алєксандра Сосновіч 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

Це було друге очне протистояння між тенісистками. Воно тривало 2 години 35 хвилин й, на жаль, після нього Сосновіч змогла відновити паритет в історії зустрічей, повідомляє 24 Канал.

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Початок матчу видався дещо непростим для уродженки Нової Каховки. Вона програвала з рахунком 0:1 і дозволила суперниці з Білорусі заробити брейк-поінт.

Проте Ангеліна змогла не тільки утримати свою подачу, а й зробила яскраву серію з п'яти поспіль виграних геймів. У підсумку, впевнена перемога – 6:2.

Друга партія видалася набагато напруженішою. Суперниці жодного разу не змогли відірватися в рахунку, а вирішальним став десятий гейм. На подачі українки виник одразу потрійний сетбол і з третьої спроби Сосновіч все ж таки його виграла.

Третій сет також був дуже рівним, а інтрига в ньому зберігалася до останніх розіграшів. Калініна двічі мала перевагу з брейком, але не змогла її утримати.

Все вирішувалося на тай-брейку й, на жаль, Ангеліні з рахунку 3:1 не вдалося довести гру до перемоги. Вона програла шість поспіль очок і залишила турнір.

Трішки статистики. Протягом матчу Ангеліна Калініна зробила чотири ейси при трьох подвійних помилках, реалізувала 7 із 9 брейк-поінтів і виграла 9 з 15 геймів на своїй подачі. Що цікаво, баланс очок був на користь українки – 104:97, проте цього не вистачило для перемоги

Зазначимо, що наступним турніром для уродженки Нової Каховки стане "тисячник" у Досі. Він стартує 9 лютого, а першою суперницею Ангеліни Калініної стане Ребекка Шрамкова.