Ангеліна Калініна – Сюзан Ламенс 2:1 (1:6, 6:4, 6:4)

Це було третє очне протистояння між тенісистками. В ньому українка здійснила вольовий камбек, не дозволивши першій ракетці Нідерландів вперше себе переграти, повідомляє 24 Канал.

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Початок матчу видався дуже непростим для уродженки Нової Каховки. Вона зі старту програла свою подачу й до кінця сету так і не змогла намацати свою гру – 1:6.

Друга партія розпочалася повністю дзеркально й могла закінчитися з ідентичним рахунком, але на користь українки. Проте маючи перевагу 5:1 Ангеліна не змогла закрити сет і ледь не дозволила Сюзан відновити паритет. При 5:4 та 30:30 Калініна все ж таки взяла два розіграші, а з ним забрала й партію – 6:4.

Вирішальний сет подарував глядачам справжні гойдалки. У стартових чотирьох геймах суперниці обмінювалися брейками, після чого захистили по дві свої подачі, хоча нідерландка мала три брейк-поінти. На щастя, за рахунку 3:4 і 30:40 Ангеліна змогла видати феноменальну серію з 11 поспіль виграних очок, що дозволило їй ефектно закрити гру – 6:4.

Трішки статистики. Цей поєдинок тривав 2 години 15 хвилин. У ньому Ангеліна Калініна не зробила жодного ейса при семи подвійних помилках, реалізувала 5 із 8 брейк-поінтів і виграла 8 з 14 геймів на своїй подачі. Що цікаво, баланс очок був не на користь українки – 83:85.

Зазначимо, що в наступному колі суперницею Ангеліни Калініної стане переможниця пари Марина Стакушич – Алєксандра Сосновіч. Гра відбудеться 6 лютого.