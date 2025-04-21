Експерша ракетка України відмовилася від участі в "тисячнику" в Мадриді

У вівторок, 22 квітня, у Мадриді стартує престижний тенісний турнір серії WTA 1000. В основній сітці повинні були змагатися чотири представниці України.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна змушена відмовитися від участі в турнірі WTA 1000 у Мадриді. 28-річна спортсменка пропустить змагання в Іспанії через хворобу, пише 24 Канал з посиланням на Великий теніс України.

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Мінус одна українка на турнірі у Мадриді

Калініна повинна була стартувати з першого кола. Жереб подарував їй в опоненти румунку Ірину-Камелію Бегу. Після відмови української тенісистки її місце займе "лакі-лузер", яка програє у фіналі кваліфікації.

Таким чином, в основній сітці виступлять три представниці України: Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. У кваліфікації зіграють Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур.

Нагадаємо, що на попередньому турнірі в Руані Ангеліна Калініна дійшла до другого кола. У 1/8 фіналу вона поступилася Еліні Світоліній, яка у підсумку виграла турнір.

Турнір WTA 1000 у Мадриді триватиме з 22 квітня по 4 травня 2025 року. Чинною переможницею Mutua Madrid Open є Іга Швьонтек.