Додаватиме градусу півфінальному матчу ситуація у бомбардирських перегонах: Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем у гонитві за Ліонелем Мессі, який випереджає обох на два м'ячі. Поєдинок Англії та Аргентини розпочнеться 15 липня о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

Як команди пройшли турнірний шлях до півфіналу?

Англія на Мундіалі зіграла у класичні гойдалки: спершу розкішний матч з Хорватією, який змусив повірити у те, що "саутгейтбол" далеко позаду. Потім тьмяна нульова нічия з Ганою. Після цього впевнена перемога над Панамою, а вже у наступному матчі – порятунок з Демократичною республікою Конго, яка здавалася здатною на сенсацію.

Лише матчі з Мексикою та Норвегією десь змогли стабілізувати "трьох левів". Героєм в обох став Джуд Беллінгем, який перехопив статус головної забивної сили у Гаррі Кейна.

Аргентина натомість дуже впевнено пройшла груповий етап з усіма можливими рекордами Ліонеля Мессі, а потім потрапила на героїчне Кабо-Верде, з яким несподівано виникли проблеми. Останні дві гри "альбіселесте" – це постійні суддівські скандали. Єгиптяни і швейцарці переконані, що вилетіли з Мундіалю не без втручання упереджених рефері.

Яка історія протистоянь Англії і Аргентини?

Говорячи про ці дві збірні, досвідчені вболівальники одразу згадують 1986 рік та легендарну "руку Бога" у виконанні Марадони. У тому ж чвертьфінальному матчі Мундіалю в Мексиці попередник Лео Мессі у званні аргентинської ікони також забив так званий "гол століття".

Та перемога 40-річної давнини залишається для Аргентини єдиною у протистояннях з Англією, якщо враховувати лише основний час. У 1998 році "альбіселесте" вдалося пройти британців в 1/8 фіналу чемпіонату світу по пенальті. Ще два рази команди розписували нічию, обидва рази у товариських зустрічах. А от у 1962, 1966, 2002 та 2005 роках сильнішими були саме англійці. Тож можна вважати, що "три леви" володіють перевагою 4:2.