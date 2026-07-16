У стилі Реброва: Томас Тухель хоче допрацювати контракт після провалу зі збірною Англії

Упродовж останніх пів години гри з Аргентиною збірна Англії "запаркувала" у своєму штрафному майданчику двоповерховий лондонський автобус. Очевидно програшна тактика змусила говорити про те, що "три леви" зазнали суто тренерської поразки.

Попри це, наставник команди Томас Тухель відмовляється визнати потребу у змінах і не збирається добровільно йти у відставку. Цим він нагадує поведінку колишнього коуча збірної України Сергія Реброва, пише 24 Канал.

Тухель залишається ще на два роки

Післяматчевий коментар німця виглядав наче знущання над англійськими вболівальниками: він заявив, що команда провела найкращий свій матч – хоча було очевидно, що за рахунку 1:0 на власну користь британці просто закопались у глуху оборону, сподіваючись втримати результат – а натомість отримали від аргентинців камбек з двома асистами Мессі.

На пресконференції Тухелю натякнули, чи не думає він про завершення роботи у збірні просто зараз. Але наставник наголосив, що він та тренерський штаб збираються працювати до кінця своєї робочої угоди, яка підписувалась із розрахунку на участь Англії у чемпіонаті світу та домашньому Євро-2028. Турнір прийматимуть спільно Сполучене Королівство і Республіка Ірландія.

Також німець нагадав, що Мундіаль поки не завершений, і попереду у англійців ще матч за третє місце з Францією.

Що говорять про Тухеля в мережі

Британські вболівальники просто знищують коуча: вимагають негайно його звільнити і вважають, що він жахливо змарнував загалом прекрасне покоління англійських футболістів, які були здатні на більше.

Пригадали Тухелю і вибір складу на чемпіонат світу, у якому не знайшлося місця таким гравцям як Кобі Майну чи Гаррі Магвайр. Чимало фанів вважають, що захисник Ман Юнайтед точно не завадив би у кінцівці, коли потрібно було надійно зіграти на другому поверсі у власному штрафному майданчику.

Експерти переконані, що Тухель добровільно відмовився від по суті переможного малюнку гри. Замість того, щоб продовжувати пресингувати і відмовляти аргентині в її улюбленій позиційній грі, німець віддав південноамериканцям м'яч, дав простір Мессі і зрештою за це поплатився.