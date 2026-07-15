Чому в Аргентині ненавидять Англію – суперництво виходить далеко за межі футболу

Збірні Англії та Аргентини зійдуться у півфіналі чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться 15 липня о 22:00 за київським часом. Переможець матчу вийде до фіналу, де зустрінеться зі збірною Іспанії.

Півфінальне протистояння між Англією та Аргентиною виходить далеко за межі футбольного поля. Багаторічне історичне, політичне та спортивне суперництво між двома країнами знову опинилося в центрі уваги напередодні вирішального поєдинку, повідомляє 24 Канал.

Які очікування в Англії та Аргентині перед матчем

Англійські вболівальники згадують чвертьфінал чемпіонату світу 1986 року, коли Дієго Марадона допоміг Аргентині перемогти завдяки двом легендарним голам – скандальній "Руці Бога" та "Голу століття". Для багатьох фанатів цей матч досі залишається символом несправедливості. Не забули в Англії й чемпіонат світу 1998 року, коли вилучення Девіда Бекхема стало одним із ключових моментів поразки англійців у серії пенальті.

Попри емоції, головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні закликав не переносити історичні конфлікти на футбольне поле.

Послання аргентинському народу полягає в тому, що це футбольний матч. Це просто гра у футбол, і дві групи пристрасних уболівальників збираються подивитися гру найвищого рівня. Саме це робить футбол – він об'єднує вболівальників, він об'єднує нації,

– заявив Скалоні.

Втім, політична напруга лише посилилася. Напередодні півфіналу міністр закордонних справ Аргентини Пабло Кірно знову порушив питання суверенітету над Фолклендськими (Мальвінськими) островами. Він звинуватив Велику Британію в "окупації" архіпелагу та поставив під сумнів результати референдуму 2013 року, на якому 99,8% жителів островів підтримали збереження статусу британської заморської території.

У відповідь речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера наголосив, що жителі Фолклендських островів є британцями та мають право самостійно визначати своє майбутнє.

Причина напружених відносин між Англією та Аргентиною

Протистояння між Англією та Аргентиною має глибоке історичне підґрунтя. Його головною причиною залишається територіальна суперечка щодо Фолклендських (Мальвінських) островів та війна 1982 року. Тоді аргентинська військова хунта висадила війська на островах, що призвело до 74-денної війни, яка завершилася перемогою Великої Британії. У конфлікті загинули 649 аргентинських і 255 британських військовослужбовців.

Саме тому перемога Аргентини над Англією на чемпіонаті світу 1986 року сприймалася багатьма аргентинцями як символічний реванш за поразку у війні. Подальші матчі на Мундіалях 1998 та 2002 років лише зміцнили статус цієї футбольної дуелі як однієї з найпринциповіших у світовому спорті.

Тепер команди знову зустрічаються на стадії півфіналу чемпіонату світу. Попри заклики не змішувати політику та спорт, багаторічна історія взаємин між двома країнами робить це протистояння одним із найочікуваніших і найемоційніших матчів турніру.