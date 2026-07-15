Англія – Аргентина: як дивитися онлайн безкоштовно півфінал ЧС-2026

Збірні Англії та Аргентини у середу, 15 липня, визначать другого фіналіста ЧС-2026. Матч 1/2 фіналу між командами відбудеться в Атланті, США.

Поєдинок Англія – Аргентина розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал. Переглянути матч у прямій трансляція можна в Україні.

Англія – Аргентина: де дивитися матч ЧС-2026

Офіційним мовником чемпіонату світу з футболу є медіасервіс MEGOGO, який і покаже півфінальну гру.

Пряма трансляція матчу доступна на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Слідкувати за грою можна на платформі в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Перший" та "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Також трансляція півфіналу ЧС-2026 доступна безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 та кабельних мережах.

Додамо, що на матчі Англія – Аргентина за коментаторським мікрофоном працюватимуть Олександр Новак і Вадим Скічко. Студійне мовлення розпочнеться о 20:45, там до ведучого Віталія Кравченка приєднаються експерти: ексгравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко та відомий спортивний журналіст, коментатор і автор YouTube-проєкту "Бомбардир" Роман Бебех.

Нагадаємо, переможець пари Англія – Аргентина у фіналі ЧС-2026 зіграє проти Іспанії, яка напередодні перемогла Францію. Вирішальний матч турніру відбудеться у неділю, 19 липня.

Водночас команда, яка програє у другому півфіналі, зустрінеться з Францією у поєдинку за бронзові нагороди ЧС-2026. Ця гра також відбудеться 19 липня і розпочнеться опівночі.