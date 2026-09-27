Команд Луїса де ла Фуенте 26 вересня завітала в гості до збірної Англії в рамках дивізіону А. Матч обох команд викликав ажіотаж після літнього чемпіонату світу, повідомляє 24 Канал.

Як команди запалили на ЧС-2026

Іспанія впевнено здобула трофей, вигравши свій другий Мундіаль в історії. У фіналі "фурія роха" вирвала перемогу над Аргентиною в екстратаймі (1:0).

Суперником піренейців у фіналі могла бути Англія. Команда Томаса Тухеля дійшла до півфіналу та була близькою до перемоги над аргентинцями.

Проте провальна кінцівка відправила англійців у матч за третє місце, де вони і здобули "бронзу". І ось тепер команди почали свій шлях до трофею Ліги націй.

Луїс де ла Фуенте обрав основний склад, з якого виділявся хіба що Пубіль на правому фланзі та Торресу в центрі нападу. В свою чергу Тухель випустив на воротах Траффорда, а в опорній зоні – Льюїса-Скеллі.

Англія – Іспанія 2:3

Голи: Гордон, 36, Кейн, 40 – Ямаль, 2, Баена, 60, Оярсабаль, 74.

Вже на другій хвилині Ямаль вивів іспанців вперед після грубої помилки в Гуехі. Проте в подальшому Англія контролювала м'яч та змогла забити двічі перед перервою.

Спочатку Беллінгем вивів Гордона сам на сам із воротарем і той не підвів. А за кілька хвилин Кейн замикав головою подачу О'Райллі, після чого Кукурелья добив м'яч у свої ворота.

Англія могла добити суперника на початку другого тайму завдяки пенальті. Проте Кейн не зміг оформити дубль, влучивши у поперечину. Як виявилось, це стало початком камбеку.

Іспанія переламала хід гри

Іспанія змогла переломити хід гри та вирвати вольову перемогу. Все вирішили заміни та вихід на поле Баени та Оярсабаля. Перший зрівняв рахунок вже після чотирьох хвилин перебування на полі.

А пізніше Алекс асистував на Оярсабаля, який технічно перекинув воротаря. Таким чином, Іспанія змогла тріумфально розпочати новий турнір після перемоги на ЧС-2026.

В наступній грі підопічні де ла Фуенте зіграють вдома проти Хорватії, яка в паралельній зустрічі обіграла Чехію (2:1). Натомість на англійців як раз і чекатиме візит до чеської команди.

До слова, Україна також успішно стартувала в Лізі націй 2026/2027. Команда Андреа Мальдера виступає в дивізіоні В і в першому турі мінімально обіграла на виїзді Угорщину.