Команда Луиса де ла Фуэнте 26 сентября приехала в гости к сборной Англии в рамках дивизиона А. Матч между этими командами вызвал ажиотаж после летнего чемпионата мира, сообщает 24 Канал.

Как команды выступили на ЧМ-2026

Испания уверенно завоевала трофей, выиграв свой второй "Мундиаль" в истории. В финале "Фурия Роха" вырвала победу над Аргентиной в дополнительное время (1:0).

Соперником пиренейцев в финале могла стать Англия. Команда Томаса Тухеля дошла до полуфинала и была близка к победе над аргентинцами.

Однако провальная концовка отправила англичан в матч за третье место, где они и завоевали "бронзу". И вот теперь команды начали свой путь к трофею Лиги наций.

Луис де ла Фуэнте определил стартовый состав, в котором выделялись разве что Пубиль на правом фланге и Торрес в центре атаки. В свою очередь Тухель выпустил в воротах Траффорда, а в опорной зоне – Льюиса-Скелли.

Англия – Испания 2:3

Голы: Гордон, 36, Кейн, 40 – Ямаль, 2, Баена, 60, Оярсабаль, 74.

Уже на второй минуте Ямаль вывел испанцев вперед после грубой ошибки Гуэхи. Однако в дальнейшем Англия контролировала мяч и смогла забить дважды до перерыва.

Сначала Беллингем вывел Гордона один на один с вратарем, и тот не подвел. А через несколько минут Кейн замкнул головой подачу О'Райлли, после чего Кукурелья добил мяч в свои ворота.

Англия могла добить соперника в начале второго тайма благодаря пенальти. Однако Кейн не смог оформить дубль, попав в перекладину. Как оказалось, это стало началом камбэка.

Испания переломила ход игры

Испания смогла переломить ход игры и вырвать волевую победу. Все решили замены и выход на поле Баены и Оярсабаля. Первый сравнял счет уже через четыре минуты после выхода на поле.

А позже Алекс отдал передачу на Оярсабаля, который техничным ударом перебросил вратаря. Таким образом, Испания смогла триумфально начать новый турнир после победы на ЧМ-2026.

В следующем матче подопечные де ла Фуэнте сыграют дома против Хорватии, которая в параллельной встрече обыграла Чехию (2:1). А англичанам, в свою очередь, предстоит выездной матч против чешской команды.

К слову, Украина также успешно стартовала в Лиге наций 2026/2027. Команда Андреа Мальдера выступает в дивизионе В и в первом туре с минимальным счетом обыграла на выезде Венгрию.