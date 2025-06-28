Футболіст жбурнув стілець у голову жінки на курорті на Ібіці: відео інциденту

Дикий випадок трапився на іспанському курорті Ібіца у Середземному острові. Ініціатором бійки став англійський футболіст, який має скандальну репутацію.

У мережі завірусилося відео бійки поблизу басейну на Ібіці. У словесній перепалці брали участь дві групи чоловіків, пише 24 Канал.

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Дика витівка футболіста на Ібіці

У певний момент жінка намагалася вгамувати пристрасті, втрутившись у суперечку. За це вона отримала пластиковим стільцем по голові, який жбурнув один з учасників інциденту. Від удару вона впала поблизу басейну.

Та на цьому суперечка не зупинилася. Одразу полетів другий стілець, який влучив у чоловіка, що опинився в воді.

Відео суперечки на Ібіці

Пізніше з'ясувалася, що автором пам'ятного кидка стільцем у голову жінки став англійський футболіст Кіан Гаррет. 23-річний форвард виступає за Олдгем Атлетік з п'ятого дивізіону Англії.

На футбольному полі Кіан не відзначається такою влучністю, як у метанні стільців у голови жінок. На рахунку нападника 6 голів у 38 матчах в минулому сезоні.

23-річний футболіст раніше вже був героєм скандальної хроніки. На початку 2024 року він був дискваліфікований на чотири місяці через участь в незаконних ставках на матчі. Тоді ж він отримав штраф у 3200 фунтів.

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