В сети завирусилось видео драки возле бассейна на Ибице. В словесной перепалке участвовали две группы мужчин, пишет 24 Канал.

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Дикая выходка футболиста на Ибице

В определенный момент женщина пыталась унять страсти, вмешавшись в спор. За это она получила пластиковым стулом по голове, который швырнул один из участников инцидента. От удара она упала вблизи бассейна.

Но на этом спор не остановился. Сразу полетел второй стул, который попал в мужчину, оказавшегося в воде.

Видео спора на Ибице

Позже выяснилось, что автором памятного броска стулом в голову женщины стал английский футболист Киан Гаррет. 23-летний форвард выступает за Олдхэм Атлетик из пятого дивизиона Англии.

На футбольном поле Киан не отличается такой точностью, как в метании стульев в головы женщин. На счету нападающего 6 голов в 38 матчах в прошлом сезоне.

23-летний футболист ранее уже был героем скандальной хроники. В начале 2024 года он был дисквалифицирован на четыре месяца из-за участия в незаконных ставках на матчи. Тогда же он получил штраф в 3200 фунтов.

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