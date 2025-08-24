Легендарний Ді Марія поклав супергол у дербі в чемпіонаті Аргентини: ефектне відео
- Анхель Ді Марія забив вирішальний гол у матчі Росаріо Сентраль проти Ньюеллс Олд Бойз, що завершився перемогою господарів.
- Це був третій гол Ді Марії в шести матчах чемпіонату Аргентини, а Росаріо Сентраль займає третє місце в групі B.
У суботу, 23 серпня, відбувся шостий тур чемпіонату Аргентини 2025. В одному з матчів Росаріо Сентраль зіграв у дербі проти Ньюеллс Олд Бойз.
"Классіко Росаріо" завершилось перемогою господарів. Героєм зустрічі став Анхель Ді Марія, який повернувся цього літа у рідний клуб, покинувши Бенфіку, повідомляє 24 канал.
Читайте також Український футболіст забив елітний гол, який став для нього дебютним у МЛС
Божевільний гол від Ді Марії
Матч між Росаріо Сентраль та Ньюеллс Олд Бойз майже завершився унічию. До 82 хвилини протистояння рахунок на табло тримався 0:0, але Анхель Ді Марія взяв справу до своїх рук.
Аргентинський футболіст забив божевільний гол менше, ніж за 10 хвилин до кінця матчу. Ді Марія розкішним ударом поклав м'яч у дев'ятку – без шансів для голкіпера суперників.
Ді Марія забив супергол: дивіться відео
Зазначимо, що для Анхеля Ді Марії цей гол став третім у шести матчах чемпіонату Аргентини. А Росаріо Сентраль займає третю сходинку у групі B елітного дивізіону, маючи у своєму активі.
Раніше повідомляли про те, що в Аргентині фанати влаштували криваву бійку під час матчу. Поліція затримала близько трьохсот учасників моторшного побоїща.