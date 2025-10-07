Аргентинський футболіст Анхель Корреа після десяти років кар'єри в мадридському Атлетіко влітку залишив Європу. Він перебрався в Мексику, де наразі виступає за Тігрес.

Напередодні нападник потрапив у неприємний інцидент у місті Монтеррей. Він вирушив на прогулянку з дворічною донечкою на руках, коли на вулиці на їхньому шляху опинився чорний ведмідь, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі його дружини Сабріни Ді Марцо.

Як Корреа опинився перед ведмедем?

Це сталося у спокійному житловому районі біля дому Анхеля Корреа. Дружина аргентинця знімала спокійно відео з сімейного дозвілля, як раптом перед ними опинився хижак.

На кадрах видно, що 30-річний футболіст швидко почав відступати, намагаючись тримати дистанцію від ведмедя. Згодом він зрозумів, що тварина не проявляє агресії та нервово посміхнувся до дружини.

Дівчинка ж при цьому весело усміхнулася мамі. Сабріна Ді Марцо згодом опублікувала відео з підписом: "Хтось приходив до нас у гості", до якого додала емодзі ведмедя.

Як Корреа опинився з донькою перед ведмедем: дивіться відео

Нагадаємо, що на початку 2025 року в подібній ситуації опинився колишній захисник Манчестер Сіті Мартін Демічеліс, який на той момент очолював Монтеррей. На територію його маєтку також раптово завітав дикий ведмідь, який почав нишпорити в їхньому саду.

Дружина зіркового аргентинця, Евангелія Андерсон, тоді також поділилася відео у своєму інстаграмі. На ньому чутно, що одна з їхніх доньок злякано кричить, але, на щастя, охоронець оперативно прибув на місце цієї події та відлякав непроханого гостя.

Як ведмідь бігав у саду Демічеліса: дивіться відео

Що відомо про кар'єру Анхеля Корреа?