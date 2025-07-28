Де зараз та як виглядає журналістка Ахава, яку обматюкав Алієв у скандальному інтерв'ю

Популярна телеведуча Анна "Ахава" Тесленко стала відомою завдяки яскравому образу та нестандартним сюжетам. Глядачі та вболівальники досі пам'ятають її розмову з динамівцем Олександром Алієвим.

Тоді Ахава показала на всю країну іншу сторону футбольних зірок, яка виявилася дещо шокуючою. 24 Канал підготував матеріал, де зараз та чим займається зіркова телеведуча.

Читайте також Дружина зірки Динамо пережила страшний діагноз і поборола важку хворобу

Чому виник конфлікт між Ахавою та Алієвим

14 років тому спортивна журналістка програми "Інший футбол" Ахава знімала сюжет про київське Динамо. У цей час кілька гравців "біло-синіх", в тому числі Алієв, стояли осторонь та спостерігали за тренуванням. Телеведуча помітила, що Олександр викинув під ноги пластиковий стаканчик та зробила йому зауваження.

У відповідь Алієв облаяв дівчину, використовуючи нецензурну лексику. Цей сюжет потрапив у телеефір та став дуже відомим.

Відео, як Алієв обматюкав Ахаву Обережно 18+

Чим зараз займається Ахава

Анна Тесленко продовжує займатися журналістикою. Наразі вона працює ведучою телепрограми "Ранок у великому місті". Крім того, вона проводить майстер-класи зі студентами, де ділиться своїм досвідом, в тому числі протидії хейтерам.

Чоловік Ахави доброволець Сил оборони. Пара виховує двох дітей. Нещодавно Анна розкритикувала Алієва. На думку журналістки, ексдинамівець ніякий не військовий, а просто піариться на війні.

Як зараз виглядає Анна "Ахава" Тесленко / фото з інстаграму ведучої

Раніше стало відомо, за яку суму подружжя Зінченків продає свій ресторан у Києві. Заклад несподівано закрився на початку липня.