Тогда Ахава показала на всю страну другую сторону футбольных звезд, которая оказалась несколько шокирующей. 24 Канал подготовил материал, где сейчас и чем занимается звездная телеведущая.

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Почему возник конфликт между Ахавой и Алиевым

14 лет тому назад спортивная журналистка программы "Другой футбол" Ахава снимала сюжет о киевском Динамо. В это время несколько игроков "бело-синих", в том числе Алиев, стояли в стороне и наблюдали за тренировкой. Телеведущая заметила, что Александр выбросил под ноги пластиковый стаканчик и сделала ему замечание.

В ответ Алиев обругал девушку, используя нецензурную лексику. Этот сюжет попал в телеэфир и стал очень известным.

Видео, как Алиев обматерил Ахаву Осторожно 18+

Чем сейчас занимается Ахава

Анна Тесленко продолжает заниматься журналистикой. Сейчас она работает ведущей телепрограммы "Утро в большом городе". Кроме того, она проводит мастер-классы со студентами, где делится своим опытом, в том числе противодействия хейтерам.

Муж Ахавы доброволец Сил обороны. Пара воспитывает двоих детей. Недавно Анна раскритиковала Алиева. По мнению журналистки, экс-динамовец никакой не военный, а просто пиарится на войне.

Как сейчас выглядит Анна "Ахава" Тесленко / фото из инстаграма ведущей

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