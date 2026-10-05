Відома гімнастка назвала "чудовим прикладом" Іллю Ковтуна, який зрадив Україну

Колишня гімнастка збірної України Анна Пікалюк отримала хорватське громадянство та вже найближчими днями може дебютувати за нову країну. Українка також назвала Іллю Ковтуна "чудовим прикладом" для себе.

Пікалюк переїхала до Хорватії півтора року тому, коли їй було 18 років. Спочатку вона приєдналася до місцевого клубу як тренерка, але згодом вирішила повернутися до виступів, повідомляє інстаграм-сторінка Aura Cup Croatia.

Пікалюк назвала Ковтуна прикладом для наслідування

Анна розповіла про своє ставлення до Іллі Ковтуна, який у липні 2025 року змінив спортивне громадянство та почав представляти Хорватію. Українська гімнастка не приховує, що його історія для неї є джерелом мотивації.

Для мене честь, що мене порівнюють із ним. Він – чудовий приклад і джерело мотивації. Можливо, ми схожі: ми просто продовжуємо рухатися вперед і ніколи не здаємося,

– заявила Пікалюк.

Тепер спортсменка сама пішла шляхом Ковтуна. Пікалюк отримала хорватський паспорт і планує представляти країну на міжнародних змаганнях.

Українка зізналася, що момент отримання громадянства став для неї дуже емоційним.

Коли мені сказали, що я хорватка, я не знала, як реагувати. Я просто розплакалася. Хорватія стала для мене новим домом. Я зроблю все можливе, щоб одного дня побачити, як хорватський прапор піднімається на п'єдестал пошани,

– сказала Анна.

Попри зміну громадянства, сумує за Україною

Пікалюк наголосила, що не забула про Україну, хоча тепер називає Хорватію своєю родиною. Зокрема, її дідусь і бабуся досі живуть у Києві.

Водночас Анна заявила, що сприймає Хорватію як свою другу батьківщину.

Цей паспорт – не просто документ. Хорватія тепер стала для мене родиною. Я справді відчуваю її своїм другим домом,

– додала Пікалюк.

Дебютувати за Хорватію спортсменка може вже цього тижня. Пікалюк має виступити на 10-му турнірі Aura Cup у Загребі, який триватиме з 8 до 11 жовтня.