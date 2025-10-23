"Ніякої безпеки і тепла": Різатдінова показала відео тренування юних гімнасток під час блекауту
- Анна Різатдінова поділилася відео тренування юних гімнасток у темряві, показуючи незламність українців під час блекауту.
- Юні гімнастки продовжують тренуватися без електрики та тепла, демонструючи мужність і стійкість після атак на критичну інфраструктуру України.
Росія хоче залишити українців без світла та тепла, прицільно вдаряючи по ТЕЦ та іншій критичній інфраструктурі. Бронзова призерка Олімпійських ігор-2016 із художньої гімнастики Анна Різатдінова поділилась відео із тренування юних гімнасток, яке вчергове доводить незламність українського народу.
Титулована спортсменка, а нині засновниця академії художньої гімнастики виклала відео на своїй сторінці в інстаграмі, у якому показала усі реалії сьогодення українців. Анна Різатдінова показала, як під час повної темряви тренуються майбутні чемпіонки після чергового ворожого удару по Україні, пише 24 Канал.
Як українські гімнастки тренуються у повній темряві?
Навіть без електрики, тепла та жодної безпеки юні гімнастки продовжують готуватись до змагань.
Після чергової атаки РФ на Україну діти тренуються без електрики. Немає світла. Немає тепла. Ніякої безпеки. Але все ж – вони тренуються. Вони рухаються вперед. Вони відмовляються здаватися. Це не просто стійкість. Це мужність у чистому вигляді. Вони заслуговують на більшого, ніж темряву,
– написала Різатдінова.
Відео тренування гімнасток у повній темряві
Нещодавно під час презентації книги "Мій роман зі спортом" Різатдінова розповіла про суворі умови підготовки художніх гімнасток у її період.
Як українські гімнастки виграли клубний ЧС-2025?
У середині жовтня "Школа Дерюгіних" у складі Поліни Каріки, Любов Горащенко та лідерка збірної Таїсії Онофрійчук перемогла на клубному чемпіонаті світу з художньої гімнастики Aeon Cup-2025 в Японії.
Українки із результатом 326,150 балів обійшли у рейтингу "нейтральних" росіянок, які представляли Міжнародну асоціацію "Небесна грація" Аліни Кабаєвої (324,100 балів).
За інформацією Трибуни, українські гімнастки відмовились від рукостискань із росіянками.