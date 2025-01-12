Вперше за всю кар'єру: українська шахістка Ушеніна стала чемпіонкою Європи з рапіду

В Монте-Карло відбувся чемпіонат Європи з рапіду серед жінок. Перемогу здобула українська шахістка Анна Ушеніна.

39-річна спортсменка вперше за свою кар'єру здобула "золото" з рапіду. Всього за турнір українка провела 11 партій, повідомляє 24 канал.

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Результат ЧЄ з рапіду

Анна Ушеніна посіла перше місце на чемпіонаті Європи з рапіду без поразок. За 11 партій українська шахістка набрала 8,5 очок, здобувши 6 перемог і 5 нічиїх.

Срібні медалі завоювала Сарасадат Хадемальшарьєх з Іспанії, а "бронза" дісталась іншій українській шахістці Юлії Осьмак. Обидві спортсменки набрали 8,5 очок, але поступились Ушеніній за найкращим додатковим показником.

Зазначимо, що перед європейською першістю з рапіду, у Монте-Карло відбувся чемпіонат Європи з бліцу, де Анна Ушеніна посіла друге місце.

Довідка. Анна Ушеніна стала першою українською шахісткою, яка завоювала золоті медалі чемпіонату світу з шахів.

Також Ушеніна у 2016 році вигравала чемпіонат Європи з шахів. А у 2013 році у складі збірної України тріумфувала на командній континентальній першості.