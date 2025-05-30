Трабзонспор з дивоголом Зубкова здобув перемогу в останньому турі чемпіонату Туреччини

У п'ятницю, 30 травня, відбувся 38-й тур турецької Суперліги 2024/2025. Трабзонспор на виїзді зіграв проти Антальяспора.

Антальяспор – Трабзонспор 0:2

Голи: Зубков, 55, Лундстрем, 57

Трабзонспор та Антальяспор не мали задач в останньому турі. Тому команди просто догравали чемпіонат, повідомляє 24 канал.

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Комфортна перемога

Перший тайм матчу між Антальяспором та Трабзонспором завершився з рахунком 0:0. Команди майже не били по воротах, а просто катали м'яч у центрі полі.

У другій половині гри Трабзонспор прорвало. Олександр Зубков потужним ударом з далекої відстані відкрив рахунок – 1:0.

Відео голу Зубкова:

Через дві хвилини після першого голу Трабзонспор подвоїв рахунок. Цього разу Олександр Зубков відзначився асистом на Джона Лундстрема.

У результаті матч завершився перемогою Трабзонспора з рахунком 2:0. Олександр Зубков в останньому матчі чемпіонату приніс команді три пункти.