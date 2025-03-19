Розкішна дружина Мессі зачарувала фанів посмішкою у стильному образі
- Антонелла Рокуццо поділилася серією фотографій в стильному образі, що сподобалися її шанувальникам.
- Рокуццо відома як дружина Ліонеля Мессі, її інстаграм має майже 40 мільйонів підписників.
Антонелла Рокуццо потішила шанувальників новою серію світлини. Дружина Ліонеля Мессі поділилася знімками з ефектної фотосесії.
Кохана аргентинця на своїй сторінці у інстаграмі опублікувала нові фото. Яскравий образ дівчини сподобався чималій кількості фанатів, повідомляє 24 канал.
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Приголомшлива Рокуццо
Антонелла Рокуццо постала перед камерою у стильному та вишуканому вигляді. Для свого образу дружина Ліонеля Мессі обрала чорний строгий костюм і шкіряну куртку.
Ідеальним доповненням стали чорні сонцезахисні окуляри. Дівчина вразила шанувальників і отримала чимало приємних компліментів у коментарях під публікацією.
Рокуццо опублікувала ефектні світлини / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Антонелла Рокуццо є однією з найвідоміших дружин футболістів. За сторінкою коханої Ліонеля Мессі в інстгарамі стежать майже 40 мільйонів шанувальників.