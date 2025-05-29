Альпіністка Антоніна Самойлова першою серед українок підкорила п'ять найвищих вершин світу
- Українська альпіністка Антоніна Самойлова першою серед українок підкорила п’ять найвищих вершин світу, включаючи Канченджангу в Гімалаях.
- Під час сходження на Канченджангу Самойловій довелося зіткнутися з погіршенням погоди та закінченням кисню, що ускладнило підйом, але вона успішно завершила експедицію.
- Антоніна взяла з собою шеврон загиблого захисника України Олександра Гряника, щоб символічно продовжувати підкорювати гори "разом".
Українська альпіністка Антоніна Самойлова у своєму послужному списку мала чотири підкорені найвищі вершини світу. Гора Канченджанга в Гімалаях стала п’ятою вершиною в кар’єрі спортсменки.
Здійснити сходження на Канченджангу вдавалося небагатьом жінкам. Недаремно вершина висотою 8586 метрів отримала прізвисько від місцевих "вбивця жінок", пише 24 Канал.
Читайте також Футболка Шахтаря на вершині Евересту: український альпініст підкорив новий рекорд
Сходження на межі можливостей
Не без пригод пройшло сходження на Канченджангу для Антоніни Самойлової. Небезпечна гора підготувала додаткові випробування для українки: за день до сходження раптово погіршилася погода. А за 200 метрів до вершини в альпіністки завершився кисень. Обидва її запасні балани виявилися порожніми.
"Двадцять хвилин без кисню на висоті 8400 негайно вдарили по організму. Оскільки кисень не поступає в кров, то кров не циркулює по тілу повноцінно і починається миттєве переохолодження кінцівок. Вже за мить ти не відчуваєш ніг і єдиний спосіб врятувати їх від відмороження – буквально бити ногами по камінню, аби якось розігріти", – розповіла Самойлова.
Антоніну врятував шерпа – носильник, який працює під час експедицій в Гімалаях. Він віддав нашій альпіністці свій балон, якого мало вистачити до вершини. Однак сам шерпа змушений був розпочати спуск вниз, залишивши Самойлову наодинці з вершиною.
"Уявіть, що 10 годин ти проводиш підвішеним на мотузці, оскільки з 4-го висотного табору (7500 м) до вершини крутизна схилу 70 градусів зі скелястими вертикальними ділянками, та льодом, іноді ширина стежини, по якій ти рухаєшся - не ширше однієї стопи. Температура: – 35 °C. Ти виснажений до межі і тут виявляється, що твої залишки кисню закінчаться у будь-який момент. Час іде на хвилини. Виключно на морально-вольових ти сягаєш вершини і якимось дивом “доносиш” себе до четвертого висотного табору", – розповіла Самойлова.
Із собою на третю за висотою вершину світу Самойлова взяла шеврон захисника України Олександра Гряника. У березні 2022 року він добровільно зголосився летіти в оточений росіянами Маріуполь. Там воїн отримав поранення та загинув 8 травня 2022 року.
Торік Антоніна взяла на Еверест фото Олександра, здійснивши його мрію підкорити найвищу гору світу. Цьогоріч вона попросила у батьків воїна його шеврон, аби продовжувати підкорювати гори "разом".
Антоніна Самойлова під час експедицій на вершини світу / фото альпіністки
Що відомо про Антоніну Самойлову
- Антоніна Самойлова розпочала займатися альпінізмом у 2018 році. Вона стала першою українькою альпіністкою, яка тричі підкорила Еверест (8849 метра). Вперше вона підняла прапор України на найвищій вершині світу у 2022 році.
- На її рахунку також сходження на "дику гору" К2 (Чогорі) (8611 метра), Канченджангу (8586 метри), Лходзе (8516 метри) та Макалу (8485 метри).
- Таким чином Тоня першою в Україні фіналізувала програму “5 найвищих вершин світу”.