Легенда італійського футболу оголосив про завершення кар'єри: щемливе відео

Спортивна кар'єра насправді швидко завершується. Тому кожен футболіст у свій час має вирішити, що потрібно повісити бутси на цв'ях.

Антоніо Кандрева прийняв складне рішення. Легенда збірної Італії оголосив про завершення кар'єри у віці 38 років, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм футболіста.

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Прощальне звернення Кандреви

Антоніо Кандрева опублікував у інстаграмі щемливе відео. Гравець низки клубів Серії А та збірної Італії пригадав початок професійної кар'єри та попрощався із футболом.

Сьогодні один з найважливіших днів у моєму житті. Прийшов час попрощатись з тобою, футболе. 30 років тому розпочався мій шлях, через радощі і печалі, жертви і перемоги. І, безумовно, багато емоцій. Я жив своєю мрією, своєю пристрастю, я не вважаю, це прощанням, а лише новою відправною точкою. Дякую тобі, футбол, до нових зустрічей,

– написав Кандрева.

Нагадаємо, що Антоні Кандрева за свою кар'єру зіграв у 693 офіційних матчах. За цей час італійський півзахисник зумів забити 106 голів та віддати 122 результативні передачі.

Найбільше Кандрева запам'ятався грою за Інтер та Лаціо. Останнім клубом, де грав Антоніо стала скромна Салернітана, яка виступає в італійській Серії Б (другий за силою дивізіон в Італії)