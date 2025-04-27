Рюдігер публічно вибачився перед арбітром за свою поведінку у матчі Кубка Іспанії

Захисник Реала Антоніо Рюдігер публічно вибачися перед арбітром за свою поведінку. Відповідні слова він розмістив у себе в інстаграмі.

У суботу, 26 квітня, в Іспанії відбувся фінал Кубка Короля 2024-2025. В його межах Барселона здолала Реал з рахунком 3:2.

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Рюдігер вибачився перед арбітром

Коли суддя підійшов показати німцю червону картку, той щось жбурнув у нього. Антоніо зірвався та почав рватися до нього, проте його вже тримали інші гравці. Рюдігера стримувало аж шестеро людей.

Футболіст публічно попросив вибачення за свою поведінку, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Антоніо Рюдігера.

"Моїй поведінці минулої ночі немає жодних виправдань. Мені дійсно дуже шкода. Від початку другого тайму ми демонстрували дуже хорошу гру та після 111-ї хвилини я нічим не міг допомогти команді. Мушу перепросити перед арбітром і усіма, кого я розчарував", – написав Антоніо Рюдігер.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Антоніо Рюдігер зіграв 49 матчів, де забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

Відзначимо, що наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись Барселоні.