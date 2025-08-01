Еквадорський футболіст Антоніо Валенсія напередодні потрапив у дуже непросту ситуацію. Він став свідком спроби вчинити самогубство.

Колишній гравець Манчестер Юнайтед проявив свідомість і стресостійкість. Він не проігнорував нещасного молодого чоловіка, а допоміг врятувати йому життя, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі спортсмена.

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Як Валенсія допоміг незнайомцю?

Зірковий еквадорець розповів, що це сталося ввечері 28 липня. Він їхав в автомобілі та побачив хлопця, який хотів стрибнути з моста. Ексфутболіст "червоних дияволів" вчасно зреагував і разом з іншими людьми відмовив незнайомця накладати на себе руки.

"Напередодні зі мною стався випадок, який був дуже неприємним. Один хлопець хотів покінчити життя самогубством на цьому мосту, і він був дуже молодий. Я вийшов з машини та підійшов до нього. Я його не врятував, але так, намагався з ним поговорити. Слава Богу, він мене впізнав.

Намагався сказати кілька слів, щоб мотивувати його, і це було дуже важко. Слава Богу, потім прибули члени його родини, і він вирішив не позбавляти себе життя. Будь ласка, подбаймо про себе, про свій розум і серця. Психічне здоров’я дуже важливе. Будь ласка, подбаймо про все це – життя дуже крихке", – написав футболіст.

Валенсія допоміг врятувати хлопця від самогубства: дивіться відео

До слова. Антоніо Валенсія більшу частину своєї кар'єри провів у складі Манчестер Юнайтед, за який зіграв 339 поєдинків. Він здобув з "червоними дияволами" дев'ять трофеїв, зокрема, двічі тріумфував в АПЛ.

Нагадаємо, що напередодні колишній клуб еквадорця оформив один з найдорожчих трансферів у своїй історії, підсиливши атакувальну лінію команди.