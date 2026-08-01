Уже у 17 років уродженцю Вінничини довелось покинути власну домівку через повномасштабну війну. Важа Даіурі у розмові для 24 Каналу розповів про переїзд колишнього підопічного у Японію.

Який шлях пройшов Данило Явгусишин

Днями наш земляк втретє здобув Кубок Імператора, навіть попри те, що йому лише 22 роки. Перший наставник спортсмена розповів, що він завжди був зрілою людиною та "17-річним Данило вже мислив так, як 40-річний".

За словами тренера, отримавши шанс переїхати, він швидко вивчив японську, знає і шанує культуру цього народу.

При цьому переїхав він сам, без жодної допомоги. Два роки там вчився, тренувався, вивчав мову. Японці бачили в ньому потенціал, створили умови. Фактично за сприяння друга, котрий допоміг Дані з переїздом і влаштував його у себе, під Явгусишина була відкрита нова "стайня",

– сказав Важа Даіаурі.

Зазначимо, що з України спортсмен спочатку виїхав у Німеччину, коли почалось повномасштабне вторгнення. Лише згодом сумоїст опинився в Японії.

Повний текст екслюзивної розмови з першим тренером української зірки сумо шукайте невдовзі на сайті 24 Каналу.

Данило Явгусишин: що далі

Наразі уже відомо, що у 2027 році на українця очікує ріст доходів. Японська асоціація сумо ухвалила рішення про збільшення зарплат та призових у цьому виді спорту.

Дещо раніше, у вересні, Аонішікі змагатиметься на турнірі Aki basho, який пройде в Токіо. Цей старт буде важливим для Данила, адже якщо він виграє ще два поспіль змагання – отримає звання йокодзуни, яке є найбільшим у сумо. Раніше його не здобував ніхто зі спортсменів пов’язаних з Україною.