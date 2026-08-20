Матчі найсильнішої ліги світу стартують вже найближчої п'ятниці, 21 серпня. Чого очікувати від чемпіонату Англії, розповідає 24 Канал.

Головні фаворити на титул

Головним претендентом на чемпіонство виглядає Арсенал. "Каноніри" зберегли кістяк команди, а з основних гравців втратили лише Троссара. Артета вже має зіграний склад, який здатний витримувати навантаження на два фронти. Додатковим плюсом є проблеми конкурентів: Манчестер Сіті залишив Гвардіола, Ліверпуль розпочав перебудову, а Манчестер Юнайтед лише повертається до боротьби на найвищому рівні. Арсенал прогнозовано бачиться одним із головних претендентів на титул.

Серед конкурентів варто виділити Тоттенгем. «Шпори» дуже активно працювали на трансферному ринку та посилили оборону і центр поля. Якщо команду омине хвиля травм, яка переслідувала її минулого сезону, лондонці можуть навіть нав’язати боротьбу за чемпіонство. Відсутність єврокубків також дасть команді більше сил у другій частині сезону.

Хто може втрутитися у боротьбу за топ-4

Манчестер Юнайтед уперше за тривалий час зіграє в Лізі чемпіонів. Команда посилила центр поля Тіллемансом і Сантосом, а в атаці має Кунью, Мбемо та Діалло. За такого складу «червоні дияволи» повинні боротися за топ-4, хоча гра на два турніри стане серйозним випробуванням.

Манчестер Сіті починає нову еру без Пепа Гвардіоли. Мареска намагатиметься зберегти звичний стиль команди, однак перший сезон нового тренера може бути непередбачуваним. Челсі також залишається загадкою: Хабі Алонсо отримав цікавий молодий склад, але йому може знадобитися час. Ноттінгем Форест із Гласнером та Лідс після потужної трансферної кампанії здатні поборотися за єврокубки.

Аутсайдери та боротьба за виживання

Найбільше ризикують Халл Сіті, Ковентрі та Сандерленд. Новачкам із Халла буде складно втриматися в еліті без серйозного підсилення, тоді як Ковентрі після домінування в Чемпіоншипі має довести, що готовий до нового рівня. Сандерленд додатково зіткнеться з навантаженням Ліги Європи, а глибини складу поки може не вистачити.

У небезпечній зоні також можуть опинитися Крістал Пелас і Ньюкасл. Перші втратили Гласнера та кількох лідерів і ще й гратимуть у Лізі Європи. Ньюкасл взагалі розпочав масштабну перебудову після відходу Бруну Гімарайнса, Гордона, Тоналі та Едді Хау.

Сезон обіцяє бути непередбачуваним: фаворит має перевагу, але боротьба за єврокубки та виживання може подарувати не одну сенсацію.