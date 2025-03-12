Шахтар зацікавився у запрошення легенди збірної Туреччини на пост головного тренера

Донецький клуб розглядає можливість заміни головного тренера. Одним із варіантів для Шахтаря було запрошення наставника Тараса Степаненка.

Донецький Шахтар видає непереконливі результати цього сезону. "Гірники" не змогли пройти у плей-оф Ліги чемпіонів та завчасно втратив шанси на чемпіонство, відставши від Динамо на 10 балів.

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Полювали на відомого турка

Через це ще взимку ходили чутки про звільнення Маріно Пушича. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ajansspor Саліма Манава, Шахтар вже робив пропозицію іншому тренеру нещодавно.

Взимку донеччани відправили запит турецькому спеціалісту Арді Турану щодо можливості очолити Шахтар. Проте 38-річний турок проігнорував його.

Повідомляється, що Арда має намір завершити сезон на чолі Еюпспора, де зараз грає Тарас Степаненко. Команда сенсаційно йде п'ятою в Суперлізі, відстаючи від зони єврокубків на один бал.

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Нагадаємо, що Туран провів яскраву футбольну кар'єру. Він пограв за Галатасарай, Манісаспор, Атлетіко, Барселону та Істанбул Башакшехір. Разом з мадридцями він вигравав Лігу Європи та виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Крім того, на його рахунку 100 матчів та 17 голів за національну збірну, з якою він дійшов до півфіналу Євро-2008. Наразі ж Еюпспор став першим клубом Арди у тренерській кар'єрі.