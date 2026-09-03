Клуб Маліновського та Батагова хоче перехопити тренера Шахтаря: що відомо про інтерес до Турана

Представник турецького чемпіонату Трабзонспор знаходиться у пошуках нового наставника для першої команди. Одним з кандидатів є легенда місцевого футболу Арда Туран.

Днями Трабзонспор покинув уже колишній головний тренер Фатіх Текке. Одним з кандидатів на вакантну посаду є Арда Туран, пише турецький ресурс Ajansspor.

Що відомо про інтерес Трабзонспора до Турана

Турецькі журналісти повідомляють, що керівництво клубу контактує з колишнім лідером національної збірної цієї країни, а також екстренером Еюпспора.

Президент Ертугрул Доган провів свою першу зустріч з Ардою Тураном, головним тренером донецького Шахтаря. Однак повідомляється, що молодому тренеру буде складно перейти до Трабзонспора, оскільки цього сезону він виступатиме в Лізі чемпіонів із українською командою,

– пише видання.

Зазначимо, що у головному турнірі Європи Шахтар стартує уже 10 вересня. У першому турі "гірники" зійдуться з чемпіоном Нідерландів ПСВ. Виїзний матч у Ейндовені розпочнеться о 19.45 за київським часом.

Як складаються справи у Турана у Шахтарі

На старті чемпіонату України 2026/27 команда програла один поєдинок та здобула три перемоги у чотирьох матчах. Шахтар посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ.

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо ексклюзивно для 24 Каналу оцінив перспективи "гірників" у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.