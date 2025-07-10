Туран назвав двох зіркових футболістів, на яких усі в Шахтарі мають рівнятися

Арда Туран наприкінці травня очолив донецький Шахтар. Він працює з командою вже півтора місяця та намагається прищепити їй свій стиль футболу.

Турецький спеціаліст розповів, що хоче бачити від своїх підопічних на полі. Він виокремив два аспекти, які є надважливими, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Що вимагає Туран від гравців Шахтаря?

За словами наставника "гірників", донеччани мають вміти гарно пресингувати. Він навів у приклад нападника ПСЖ Усмана Дембеле, який вийшов на новий рівень після прогресу в цьому компоненті гри:

Я був атакувальним гравцем, завжди грав під 10-м номером, і зрештою не любив бігати. Але це перший крок до досягнення певних речей. Ви можете бачити, як Усман Дембеле змінився, почавши високо пресингувати. Якщо ми хочемо досягти найвищого рівня з Шахтарем, нам потрібно битися так. Якщо ти готовий, ти відчуєш, що можеш змагатися з будь-ким.

Також тренер Шахтаря підкреслив, що гарна фізична форма є запорукою успіху. В цьому аспекті він виділив ще одного гравця ПСЖ, який йому дуже імпонує.

"У топ-5 лігах 24 гравці з 24 мають найвищу фізичну якість. В інших чемпіонатах лише п’ять чи шість футболістів у кожній команді мають таку якість, і це створює дисбаланс.

Подивіться на Нуну Мендеша, лівого захисника ПСЖ: він втрачає багато м’ячів, але суть у тому, що він реагує одразу після цього. Тактика та правильне позиціювання важливі, але їх неможливо реалізувати без фізичної підготовки", – сказав Туран.

Довідка. Донецький Шахтар уже провів перший офіційний поєдинок під керівництвом Арди Турана. "Гірники" розгромили Ільвес у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Нагадаємо, що наступну гру донеччани зіграють 17 липня. Це буде матч-відповідь проти фінів, який розпочнеться о 19:00 за київським часом.