Вже в ніч на 17 червня за київським часом уболівальники побачать один із найочікуваніших матчів стартового туру чемпіонату світу-2026. Аргентина спробує зробити перший крок до плей-оф, тоді як Алжир прагне зламати прогнози експертів та зачепитися за очки, передає 24 Канал.

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Чого очікувати від Аргентини?

Чинні чемпіони світу потрапили до групи J, де їхніми суперниками стали Алжир, Австрія та Йорданія. Саме аргентинці вважаються головними претендентами на перше місце квартету.

Команда Ліонеля Скалоні зберегла кістяк тріумфаторів Катару-2022. У складі залишаються Ліонель Мессі, Хуліан Альварес, Лаутаро Мартінес, Енцо Фернандес та Алексіс Мак Аллістер. Експерти відзначають глибину складу та тактичну гнучкість аргентинців, які підходять до турніру серед головних фаворитів на трофей.

Алжир готує випробування для фаворита

Алжир повернувся на мундіаль після двох пропущених чемпіонатів світу та має амбіції поборотися за вихід до плей-оф. Команду веде досвідчений Ріяд Марез, а в атаці також виділяються Мохамед Амура та Амін Гуірі.

Попри статус андердога, алжирці здатні створити проблеми будь-якому супернику завдяки швидким флангам та організованій грі. Матч проти Аргентини стане для них чудовою нагодою одразу заявити про свої наміри на турнірі. Поєдинок Аргентина – Алжир відбудеться 17 червня о 04:00 за київським часом.