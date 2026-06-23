"100-річна вболівальниця Мессі": фанатка підкорила ЧС-2026 і побачила історичний рекорд кумира

Матч 22 червня між Аргентиною та Австрією для капітана аргентинців розпочався невдало. Уже на старті зустрічі Ліонель Мессі не зміг реалізувати пенальті, пробивши повз ворота, а також змарнував ще кілька небезпечних моментів.

Втім згодом нападник зумів виправити ситуацію, відзначившись дублем. Ці два голи стали для нього 17-м і 18-м на чемпіонатах світу. Завдяки цьому Мессі офіційно перевершив рекорд німця Мірослава Клозе і став найкращим бомбардиром в історії світових першостей, повідомляє 24 Канал.

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Чим запам'ятався матч Аргентина – Австрія?

Головною сенсацією поза футбольним полем стала усміхнена літня жінка у футболці Аргентини. Камери зафіксували її на трибунах із плакатом "100-річна вболівальниця Мессі", і це фото миттєво підкорило соцмережі.

Вона вже не вперше стає зіркою інтернету. Раніше на матчі Інтер Маямі жінка привернула увагу кумедним плакатом "Мессі, ти одружишся зі мною?". Цього разу жінка наживо побачила тріумф свого кумира та перетворилася на головний вірусний символ цьогорічного Мундіалю.

Ліонель Мессі на чемпіонаті світу-2026

Мессі став першим футболістом в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах світу, виступаючи на турнірах 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 і 2026 років. На нинішньому Мундіалі він вже відзначився п'ятьма голами у двох зустрічах.

Нападник яскраво розпочав турнір, оформивши хет-трик у матчі проти Алжиру (3:0). У наступній грі Аргентина перемогла Австрію з рахунком 2:0: попри нереалізований пенальті на 9-й хвилині, Мессі двічі відзначився з гри на 38-й та 90+5-й хвилинах.

Завдяки двом перемогам аргентинці достроково очолили групу та гарантували собі вихід до 1/16 фіналу. Останній матч групового етапу проти Йорданії заплановано на 28 червня.