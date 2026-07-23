Ображена Аргентина судитиметься за цькування на чемпіонаті світу

Упродовж Мундіалю на адресу збірної Аргентини лунало чимало звинувачень у допомозі арбітрів, лояльності ФІФА та нечесній грі. Після завершення турніру у футбольній федерації країни вирішили розпочати юридичне переслідування критиків.

У Буенос-Айресі готують низку судових позовів щодо наклепу, тиску та дезінформаційної кампанії. Футбольні чиновники переконані, що поразка у фіналі від Іспанії була наслідком цькування і створення ворожого середовища для гравців, пише 24 Канал.

Чому аргентинці йдуть у суд через Мундіаль

Як пише FootMercato, розчарування та біль через програш у вирішальному матчі чемпіонату світу у Аргентини змінились гнівом та образою на те, що футболісти нібито стали жертвами необґрунтованих звинувачень з боку преси, блогерів та вболівальницької спільноти.

Йдеться про численні заяви про допомогу "альбіселесте" з боку арбітрів, легку турнірну сітку, сприяння від керівництва ФІФА у якомога довшому перебуванні команди на чемпіонаті та інші твердження, які аргентинці називають брехнею, наклепом та дезінформаційною кампанією.

Федерація футболу Аргентини переконана, що під час Мундіалю критики "перейшли межу" і тепер погрожує подати на них до суду. Юридична команда вже готує доказову базу, збираючи на медіаплатформах та у соціальних мережах коментарі, фото та будь-які інша матеріали, які можуть свідчити про цькування Мессі і компанії.

Звідки з'явилися звинувачення у корупції на адресу збірної Аргентини

Вже перший матч команди на турнірі закінчився скандалом через те, що арбітр не вилучив Ліонеля Мессі за грубий фол проти гравця збірної Алжиру.

Пізніше з'явилися звинувачення у тому, що навіть судді ВАР сприяють руху "альбіселесте" до фіналу, адже епізоди проти команди практично не потрапляли на розгляд рефері після сигналу від відеоасистента.

Особливо суперечливим вийшов матч з Єгиптом, де африканській команді не зарахували гол, а згодом арбітр не поставив у ворота Аргентини пенальті, натомість дозволивши продовжити контратаку, яка закінчилась взяттям воріт і перемогою чинних на ту мить чемпіонів світу.

У корумпованості ФІФА на користь Аргентини переконаний навіть Кріштіану Роналду, який поставив лайк допису на цю тему в інстаграмі.