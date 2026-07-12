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Sport News 24 Футбол Аргентина у більшості дотиснула в екстратаймах непоступливу Швейцарію
12 липня, 08:36
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Аргентина у більшості дотиснула в екстратаймах непоступливу Швейцарію

Андрій Олійник

Останнім півфіналістом Мундіалю стала збірна Аргентини, якій довелося грати 120 хвилин проти міцної збірної Швейцарії. Ліонель Мессі не зміг збільшити свій бомбардирський доробок.

Проте без результативних дій з боку восьмиразового володаря Золото м'яча не минуло. Тепер Мессі офіційно перша людина в історії, у якої на чемпіонатах світу двозначна кількість як голів, так і асистів, пише 24 Канал.

Аргентина – Швейцарія 3:1

Голи: МакАллістер, 10, Альварес 112, Лаутаро Мартінес 120+1 – Ндоє, 67

Аргентинці не стали відкладати справу здобуття результату і відзначилися вже в дебюті зустрічі. Двічі Мессі подавав від кутового, і двічі бив МакАллістер: після першого удару швейцарські захисники чомусь не зробили належні висновки, тож хавбек Ліверпуля з другої спроби зміг відзначитися.

Для Ліонеля Мессі це був вже 10-ий результативний пас на Мундіалях. Таким чином в його активі 21+10 за усі шість виступів на світових першостях у 32 матчах.

Гра після голу заспокоїлась, часом аж надто. Трохи розворушитися вдалося лише у другому таймі – і швейцарці відігралися зусиллями Ндоє. А вже за 5 хвилин стався один з ключових епізодів матчу.

Емболо аж надто поклався на свої акторські здібності, а арбітр з Португалії Пінейро спершу повірив, що проти нападника був фол, і навіть виписав попередження Паредесу. А потім отримав підказку від відеоасистентів. Перегляд епізоду відбувся за протоколом потенційної другої жовтої картки – новація цього чемпіонату світу. І вилучення справді відбулося через гірчичник за симуляцію, а швейцарцям довелося далі терпіти у меншості. 

Навіть попри цю перевагу, "альбіселесте" якось не поспішали її втілювати у результат. Гра перейшла в екстратайми, і тільки у другій п'ятнадцятихвилинці Аргентина нарешті змогла забити. Це Альваресу вдався шедевр, який точно увійде в підбірки найкрасивіших голів цього чемпіонату.

Гол Лаутаро за лічені секунди до свистка тільки довершив справу. 3:1 – перемога Аргентини у досить нудному матчі, яка могла б бути набагато простішою, враховуючи обставини. 

Огляд матчу Аргентина – Швейцарія: дивіться відео від MEGOGO

Тепер між Мессі та компанією і другим поспіль фіналом Мундіалю стоїть тільки перепона у вигляді англійців. Півфінал відбудеться 15 липня.

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