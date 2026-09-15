Скандальна тенісистка завершила виступи на останньому у сезоні турнірі Grand Slam без титулу. Представниця Білорусі, яка виступає у нейтральному статусі, поступилася казахстанці Олені Рибакіній у трьох сетах, повідомляє 24 Канал.

Сабаленко покарали за розбиту ракетку

Після завершення фінального матчу організатори оштрафували Сабаленко на 7 500 доларів за неналежну поведінку. Підставою стало те, що тенісистка розбила ракетку після поразки.

Для Сабаленко ця сума є відносно невеликою у порівнянні з її призовими. За вихід у фінал US Open вона заробила 2,8 мільйона доларів.

Втім, це був не єдиний епізод за участю білоруски під час матчу. На початку зустрічі Сабаленко вибила м'яч у напрямку трибун, а згодом ще один її удар ледь не влучив в оператора. За неналежне поводження з м'ячем Аріна отримала попередження.

У вирішальному матчі турніру Сабаленко не змогла здобути трофей. Рибакіна перемогла з рахунком 6:4, 5:7, 6:2.

Невдалий сезон для колишньої першої ракетки світу

2026 рік загалом складно назвати успішним для Сабаленко за її власними високими стандартами. Хоча білоруска виграла три турніри під час весняної хардової серії, на турнірах Grand Slam вона виступила значно гірше.

На Australian Open Сабаленко не змогла пройти далеко по турнірній сітці, а на наступних "мейджорах" також не дісталася вирішальних стадій. Фінал US Open став її найкращим результатом на Grand Slam у сезоні, однак завершити турнір перемогою вона не змогла.

Сабаленко також давно перебуває у центрі уваги через свою позицію щодо режиму Олександра Лукашенка. Тенісистка неодноразово уникала відповідей на запитання про війну Росії проти України та політичну ситуацію в Білорусі.