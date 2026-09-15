Скандальная теннисистка завершила выступления на последнем в сезоне турнире Grand Slam без титула. Представительница Беларуси, выступающая в нейтральном статусе, уступила казахстанке Елене Рыбакиной в трех сетах, сообщает 24 Канал.

Сабаленко оштрафовали за разбитую ракетку

По завершении финального матча организаторы оштрафовали Сабаленко на 7500 долларов за ненадлежащее поведение. Основанием послужило то, что теннисистка разбила ракетку после поражения.

Для Сабаленко эта сумма является относительно небольшой по сравнению с ее призовыми. За выход в финал US Open она заработала 2,8 миллиона долларов.

Впрочем, это был не единственный эпизод с участием белоруски во время матча. В начале встречи Сабаленко выбила мяч в сторону трибун, а впоследствии еще один ее удар едва не попал в оператора. За ненадлежащее обращение с мячом Арина получила предупреждение.

В решающем матче турнира Сабаленко не смогла завоевать трофей. Рыбакина победила со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Неудачный сезон для бывшей первой ракетки мира

2026 год в целом сложно назвать успешным для Сабаленко по ее собственным высоким стандартам. Хотя белоруска выиграла три турнира во время весенней хардовой серии, на турнирах Grand Slam она выступила значительно хуже.

На Australian Open Сабаленко не смогла пройти далеко по турнирной сетке, а на следующих "мейджорах" также не дошла до решающих стадий. Финал US Open стал ее лучшим результатом на турнирах серии Grand Slam в этом сезоне, однако завершить турнир победой ей не удалось.

Сабаленко также давно находится в центре внимания из-за своей позиции в отношении режима Александра Лукашенко. Теннисистка неоднократно уклонялась от ответов на вопросы о войне России против Украины и политической ситуации в Беларуси.