Фанатку Лукашенка оштрафували за поведінку у фіналі US Open

Аріна Сабаленко отримала штраф за емоційну поведінку у фіналі US Open. "Нейтральна" білоруска розбила ракетку після поразки у вирішальному матчі.

Скандальна тенісистка завершила виступи на останньому у сезоні турнірі Grand Slam без титулу. Представниця Білорусі, яка виступає у нейтральному статусі, поступилася казахстанці Олені Рибакіній у трьох сетах, повідомляє 24 Канал.

Сабаленко покарали за розбиту ракетку

Після завершення фінального матчу організатори оштрафували Сабаленко на 7 500 доларів за неналежну поведінку. Підставою стало те, що тенісистка розбила ракетку після поразки.

Sabalenka needs a lesson in class. The millions of girls who admire her derseve better than this response to a loss. Tennis is a sport of elegance and grace. Celebrate Rybakinas first major win. Or at least endure it. This is an embarrassment. Just wait to break all your rackets in the clubhouse like a normal person. — Jon Kalis (@jonkalis) September 13, 2026

Для Сабаленко ця сума є відносно невеликою у порівнянні з її призовими. За вихід у фінал US Open вона заробила 2,8 мільйона доларів.

Втім, це був не єдиний епізод за участю білоруски під час матчу. На початку зустрічі Сабаленко вибила м'яч у напрямку трибун, а згодом ще один її удар ледь не влучив в оператора. За неналежне поводження з м'ячем Аріна отримала попередження.

У вирішальному матчі турніру Сабаленко не змогла здобути трофей. Рибакіна перемогла з рахунком 6:4, 5:7, 6:2.

Невдалий сезон для колишньої першої ракетки світу

2026 рік загалом складно назвати успішним для Сабаленко за її власними високими стандартами. Хоча білоруска виграла три турніри під час весняної хардової серії, на турнірах Grand Slam вона виступила значно гірше.

На Australian Open Сабаленко не змогла пройти далеко по турнірній сітці, а на наступних "мейджорах" також не дісталася вирішальних стадій. Фінал US Open став її найкращим результатом на Grand Slam у сезоні, однак завершити турнір перемогою вона не змогла.

Сабаленко також давно перебуває у центрі уваги через свою позицію щодо режиму Олександра Лукашенка. Тенісистка неодноразово уникала відповідей на запитання про війну Росії проти України та політичну ситуацію в Білорусі.