Перша ракетка світу осоромилася: Сабаленко встановила антирекорд, якого не бачили роками

Аріна Сабаленко потрапила до небажаної сторінки тенісної історії. Лідерка рейтингу WTA встановила антирекорд, який раніше не підкорявся навіть найгучнішим фавориткам туру.

Білоруська тенісистка продовжує утримувати першу сходинку світового рейтингу, однак останні результати викликають дедалі більше запитань. Особливо після невдачі на престижному турнірі в Берліні напередодні Вімблдону, повідомляє 24 Канал.

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Який антирекорд встановила білоруска?

За інформацією статистичного порталу OptaAce, Аріна Сабаленко стала першою тенісисткою у статусі лідерки рейтингу WTA за тривалий час, яка на двох турнірах поспіль програла вирішальний сет із рахунком 0:6. Саме це досягнення експерти вже назвали одним із найбільш неприємних статистичних показників для чинної першої ракетки світу.

1 - Since the WTA rankings were first published in 1975, Aryna Sabalenka is now the first World No. 1 to concede 6-0 deciding sets at multiple and consecutive WTA-level events. Stunned.#BTO26 | @berlin_tennis @WTA — OptaAce (@OptaAce) June 20, 2026

Спершу білоруска зазнала болючої невдачі на Ролан Гаррос, а згодом повторила антирекорд на турнірі WTA 500 у Берліні. У півфіналі німецького турніру вона поступилася американці Джессіці Пегулі, програвши третій сет "під нуль" – 0:6.

Тривожний сигнал перед Вімблдоном

Особливо прикро для Сабаленко те, що перед поразкою від Пегули вона демонструвала характер і навіть врятувала майже програний матч проти молодої чешки Ніколи Бартункової. Тоді перша ракетка світу поступалася 2:6, 0:4, але зуміла здійснити неймовірний камбек і вирвати путівку до півфіналу.

Втім, нестабільність у вирішальних сетах може стати серйозною проблемою напередодні Вімблдону. Хоча Сабаленко залишається головною зіркою жіночого туру, останні результати свідчать, що її домінування вже не виглядає таким беззаперечним, як ще кілька місяців тому. А конкуренти отримали додатковий привід повірити, що лідерку рейтингу можна перемагати навіть на найбільших турнірах сезону.