Як мішок картоплі: першу ракетку світу висміяли через нову сукню
Аріна Сабалєнка показала форму для US Open, але замість захоплення отримала хвилю насмішок. У соцмережах новий дизайн Nike вже назвали одним із найгірших за останні роки.
Перша ракетка світу опублікувала відео зі своїм новим образом в інстаграмі, презентувавши екіпірування для заключного турніру Великого шолома сезону. Незвичний дизайн миттєво викликав жваве обговорення серед уболівальників, передає 24 Канал.
Що не сподобалося фанатам
"Нейтральна" тенісистка з Білорусі Аріна Сабалєнка продемонструвала сукню, в якій планує виступати на US Open. Відео з новим комплектом спортсменка опублікувала в соцмережах, однак реакція аудиторії виявилася зовсім не такою, на яку, ймовірно, розраховували вона та Nike.
Особливістю екіпірування стали великі сітчасті вставки, виконані за новою технологією Radical AirFlow. У компанії пояснюють, що таке рішення покликане покращити вентиляцію та зробити форму комфортнішою під час матчів у спекотних умовах.
Втім, користувачі соцмереж більше звернули увагу на зовнішній вигляд сукні, ніж на її функціональність. Через незвичний крій новий образ Сабалєнки швидко став приводом для жартів і мемів.
Найяскравіші реакції мережі
У коментарях під дописами та на спортивних сторінках уболівальники не приховували розчарування дизайном. Багато хто вважає, що Nike цього разу серйозно помилився з концепцією.
Серед найпопулярніших реакцій були такі:
- "Мабуть, це один із найгірших тенісних комплектів, які я коли-небудь бачив".
- "Комплект Сабалєнки виглядає просто як мішок для картоплі".
- "До її форми на Ролан Гаррос просто пришили рибальську сітку – і на цьому закінчили".
Нагадаємо, після провалу на цьогорічному Вімблдоні Аріна Сабалєнка заявила, що хоче "напитися до втрати свідомості" і забути про теніс.