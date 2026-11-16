Соболенко, яка облаяла українців, хочуть жорстко покарати
"Нейтральна" білоруска Аріна Соболенко у своєму заключному матчі року проти Еліни Світоліної відзначилася ганебним вчинком. Прихильниця диктаторських режимів нецензурно висловилася про українців.
Тенісний оглядач та журналіст Джон Вертгайм у мережі X пояснив, яке покарання чекатиме на Соболенко за негідну поведінку. Тепер слово за жіночою тенісною асоціацією WTA.
Що порушила Соболенко, лаючись на українців
За словами американця, дисциплінарні органи не просто мають право, а зобов'язані застосувати штрафні санкції до білоруски, адже кодекс поведінки гравців передбачає покарання не лише за образу суперників та офіційних осіб, але й за непристойні висловлювання на адресу вболівальників.
Вертгайм переконаний, що з боку WTA було б максимально правильно не лише оштрафувати Соболенко на передбачену правилами суму, але й спрямувати ці гроші в український благодійний фонд.
Як пояснила свої дії Соболенко
Подруга білоруського диктатора Лукашенка фактично сама визнала свою провину, коли оприлюднила у соцмережах пост-пояснення щодо лайки.
Там вона стверджувала, що не ображала Еліну Світоліну і навіть побажала українці успіху у продовженні боротьби на Підсумковому турнірі.
Натомість Соболенко нібито довели до емоційного зриву вболівальники з українською символікою, які надто бурхливо реагували на кожну її помилку. Водночас вона визнала, що мала б "висловити своє розчарування в інший спосіб" і вибачилась перед тими, кого образила.
Для Аріни Соболенко це вже не перші звинувачення у неповазі до суперниць та глядачів: практично кожен програшний для неї матч супроводжується нецензурною лайкою російською мовою та зламаними ракетками.