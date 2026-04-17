Фанатка Лукашенка Соболенко заявила, що росіяни не хочуть війни
- Аріна Соболенко заявила, що ніхто не хоче війни, включаючи росіян, білорусів та українців, але уникає чіткої позиції щодо конфлікту.
- Вона підтримує режим Лукашенка та не засудила розгони протестів, підписавши лист на підтримку диктатора.
Перша ракетка світу Аріна Соболенко зберігає лояльність диктаторському режиму в Білорусі і уникає питань про російсько-українську війну. Коли ж мова заходить про громадянську позицію, тенісистка вдає із себе жертву і переходить на звинувачення.
В інтерв'ю Esquire Соболенко почала нити про те, що злі медійники провокують спортсменів. А також зробила низку обурливих заяв.
Що сказала Соболенко про війну в Україні?
Соболенко разом з ведучим подкасту пригадала момент кілька років тому на "Роллан Гаррос", коли на неї нібито "тиснули питаннями про політику". Тенісистка цинічно заявила, що не згодна з тим, як на неї тоді "кидалися".
Це ж очевидно, що ніхто не хоче цієї війни, з жодної зі сторін: ні росіяни, ні білоруси, ні українці. Було справді важко через те, що я мусила щось говорити, мусила висловлювати свою думку. Але ж я не експерт! Навіщо мені взагалі про це говорити? І бачити, як інші гравці говорять про такі речі й закидають це нам, ніби ми маємо до цього якесь відношення — це був божевільний і напружений момент. Я була молодою,
– плутано виправдовувалася Соболенко.
Винними у білоруски виявилися медійники: мовляв, навіщо вони взагалі запитують щось у спортсменів про геополітику.
Яка позиція Соболенко щодо російської і білоруської влади?
- Соболенко неодноразово зустрічалася з диктатором Олександром Лукашенком і в інтерв'ю tut.by називала його "членом моєї команди, який завжди допоможе".
- Тенісистка ніяк не засудила криваві розгони антиурядових протестів у 2020 році, а, навпаки, підписала лист на підтримку Лукашенка.
- Щоразу, коли Соболенко просять чітко озвучити позицію щодо російсько-української війни, вона починає уникати відповіді, говорити про "спорт внє політікі" та заявляти, що вона "за мир в усьому світі", не вказуючи на те, хто розв'язав агресію.